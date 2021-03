Dossier das barragens faz PSD propor “correcção” no estatuto dos benefícios fiscais

Bloco de Esquerda quer saber por que motivo Governo não condicionou o negócio ao pagamento de impostos. PSD diz que executivo tem de explicar qual o regime fiscal que permitiu à EDP a isenção do imposto do selo.

O imposto mais antigo do sistema fiscal português, o imposto do selo, criado em 1660, tem deixado na berlinda uma das maiores empresas do país e dois dos principais ministérios do Governo de António Costa – o do Ambiente e da Acção Climática, de João Pedro Matos Fernandes, e o das Finanças, de João Leão.