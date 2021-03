Desemprego aumenta para máximo de quatro anos em Fevereiro

O novo confinamento está a ter um efeito expressivo no mercado de trabalho, com os números do desemprego a atingirem o máximo dos últimos quatro anos. No final de Fevereiro, havia 431.843 desempregados registados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), mais 116.281 pessoas (36,8%) do que no início de 2020, quando a pandemia ainda não se tinha manifestado em Portugal, e um aumento de 1,8% em relação a Janeiro anterior.

Os dados divulgados nesta segunda-feira mostram que o desemprego cresceu em todos os grupos, mas o aumento foi mais expressivo nas mulheres, nos adultos, nas pessoas com o ensino secundário e inscritas há menos de um ano.

Olhando para os vários sectores da economia, o aumento homólogo do desemprego fez-se sentir com particular violência nos serviços, que registou uma subida de 43,7%. Um olhar mais fino sobre este sector permite ainda concluir que as subidas percentuais mais acentuadas ocorreram na área do alojamento, restauração e similares (mais 70,6%), nas actividades imobiliárias, administrativas e dos serviços de apoio (mais 54,4%) e nos transportes e armazenagem (mais 50,8%).

No sector secundário, destaca-se a subida nos ramos da indústria do couro e dos produtos do couro (mais 46,7%) e da fabricação de veículos automóveis, componentes e outros equipamentos de transporte (mais 39,6%).

O aumento do desemprego fez-se sentir em todas as regiões, mas o Algarve continua a ser a mais fustigada, tendo-se verificado uma subida homóloga de 74,4%, seguido de Lisboa e Vale do Tejo (mais 52,9%) e da Madeira (mais 30,4%).

Quando se olha para a evolução mensal, os dados mostram que o desemprego está a aumentar há três meses consecutivos, interrompendo a recuperação que se sentiu em Outubro e Novembro, quando a economia retomou a sua actividade.