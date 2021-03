Bundesbank: Economia alemã regista “queda acentuada” no primeiro trimestre

O Bundesbank regista uma queda acentuada na economia alemã no primeiro trimestre, especialmente nos sectores dos serviços, onde a actividade desceu devido às medidas de confinamento para travar a pandemia.

No boletim mensal de Março, publicado esta segunda-feira, o Bundesbank afirma que “a actividade pode voltar a cair acentuadamente, especialmente nos sectores de serviços de contacto próximo”. O país vai estar em confinamento até 18 de Abril, foi anunciado esta segunda-feira.

O volume de negócios dos retalhistas diminuiu drasticamente em Janeiro devido às medidas de contenção e porque o IVA, que o Governo alemão reduziu no ano passado para contrariar o efeito das medidas de contenção sobre a queda do consumo, voltou a aumentar.

“A indústria alemã está a beneficiar de uma procura externa mais dinâmica”, especialmente de países fora da zona euro, embora a produção industrial tenha diminuído um pouco em Janeiro, especialmente no sector automóvel devido à escassez de semicondutores, de acordo com o Bundesbank.

A procura por parte dos países da zona euro manteve-se, enquanto a procura interna até diminuiu.

A produção industrial em Janeiro estava muito abaixo do nível em que se encontrava no quarto trimestre de 2019, antes do início da pandemia.

O Bundesbank também acredita que o número de empregados em layoff terá aumentado um pouco no início do ano.