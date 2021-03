Manuel Machado regressa à Liga para treinar o Nacional

Experiente técnico vai substituir Luís Freire no comando dos insulares, com contrato até Junho.

Manuel Machado foi o treinador eleito para substituir Luís Freire no comando técnico do Nacional, assinando um contrato válido até ao final da temporada. É o regresso à I Liga de um técnico com larga experiência no escalão, confirmado à RTP Madeira pelo presidente do clube, Rui Alves.

Aos 65 anos, Manuel Machado estará de volta ao Funchal para procurar resgatar os auri-negros do 16.º e antepenúltimo lugar do campeonato. Uma posição para a qual contribuíram as seis derrotas consecutivas dos insulares, que na última jornada perderam em Barcelos, por 2-0.

De resto, o treinador vimaranense regressa a um clube que já orientou em diferentes períodos, concretamente em 2005-06, 2008-09 e 2009-10, e entre 2012-13 e 2016-17. Em duas ocasiões, conduziu mesmo o Nacional à Liga Europa e à melhor classificação de sempre: um quarto lugar em 2008-09.

Foto Manuel Machado durante a primeira passagem pelo Nacional

Com um currículo preenchido, que inclui passagens, por exemplo, pelo V. Guimarães, Moreirense, Académica, Sp. Braga, Arouca e Aris, da Grécia, Manuel Machado orientava actualmente a equipa do Berço, que compete na Série B do Campeonato de Portugal, equivalente ao terceiro escalão.

Actualmente, o Nacional soma os mesmos 21 pontos que o Boavista e o Marítimo, que é o último classificado. Numa segunda metade da tabela muito equilibrada, os insulares estão também a apenas cinco pontos do 10.º lugar.