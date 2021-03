Dário Essugo: as lágrimas do miúdo do bairro que vive a sorrir

Dário Essugo é, por estes dias, o miúdo que chorou. Lágrimas de alegria, é certo, depois da estreia pelo Sporting, mas paradoxais com confrontadas com o epíteto que o jovem de 16 anos conquistou na infância: o miúdo que sorri.

“Ele irritava solenemente colegas e adversários, porque tudo o que fazia era a sorrir”, diz ao PÚBLICO António Martins, primeiro treinador e padrinho futebolístico do jovem “leonino”. Dário chegava a ser gozado pelos companheiros, por estar sempre de dentes à mostra, fosse a jogar, a treinar, a conviver, a cumprimentar ou a despedir-se.

Para Alvalade, Dário Essugo levou esse sorriso do bairro. Da Serra da Luz, em Odivelas, saiu um rapaz circundado por condições desfavoráveis, criminalidade, falta de oportunidades e alheamento da modernização urbanística.

Um artigo do PÚBLICO, de 1999, já falava do trabalho do clube do bairro. “A União Desportiva e Recreativa de Santa Maria é a única colectividade da zona, tentando manter os jovens ligados a valores positivos que os afastem de um quotidiano marcado pela marginalidade e delinquência”, pode ler-se.

Dário também foi abraçado pelo UDR Santa Maria – “Santa”, para os amigos. Lá, deram-lhe a mão. E um relvado. E uma bola. E uma segunda família. Há dias, em Alvalade, o país ficou a saber que ali, no “Santa”, lhe deram um futuro.

“Num sábado de manhã, fizemos treinos de captação e lá estava ele. Na altura, já era um fora de série. Pedimos-lhe para regressar, mas ele desapareceu. Era envergonhado. Mas lá voltou na segunda-feira e assinou a inscrição”, conta António Martins, “o mister Tó”, sobre o início da aventura de um rapaz de famílias humildes e pouco abastadas.

“São muito humildes e reservados. O sucesso dele deve-se à família que tem. São quatro [pais e o irmão, Danilo, dos sub-23 do Sporting], mas são como um só. E o Dário é muito apegado à mãe”, conta, sobre o jogador que bateu o recorde de jogador mais jovem a actuar na I Liga – tem 16 anos acabados de fazer, superando os 16 anos e 122 dias de Matchoi Djaló, do Paços de Ferreira.

No Sporting, Essugo bateu o recorde de Santamaria, central que se tinha estreado em 1999, com 16 anos. Como curiosidade, Santamaria veio, também ele, do bairro da Urmeira, em Odivelas, e começou a jogar no Santa Maria – daí a alcunha.

Benfica quis, mas da forma errada

Voltando a Dário, jogar no “Santa” permitia que o jovem já não deixasse a mãe preocupada, com o seu rapaz a jogar na estrada, nas balizas feitas de pedras ou de mochilas. No clube, ele e o irmão estavam num ambiente controlado, rodeado de pessoas talhadas para os guiarem. E foi lá que deram nas vistas.

Dário, em particular, tinha valências raras naquele nível. Era ele e mais dez? “Não diria tanto, mas ele próprio assumia essa responsabilidade [de ser a estrela da equipa]. Lia muito bem o jogo e, quando era preciso, assumia o jogo. A jogar a médio-centro tinha a capacidade de pegar na bola e variar muito bem o flanco. Como extremo também era fantástico, pela velocidade e pelo drible. Era muito acima da média, com facilidade no drible, inteligência, muita força e capacidade com os dois pés”.

No caso de Dário, jogar com os dois pés não é apenas uma trivialidade comum a muitos jogadores – o luso-angolano elevava o conceito a um outro nível.

“Um dia, antes de um torneio, eu tinha ficado de o ir buscar ao Senhor Roubado, mas esqueci-me. Só dei pela falta dele quando chegámos ao jogo. Pedi a um amigo para o ir buscar e, já no jogo, disse aos meus colegas: ‘Vejam como ele bate os livres’. O Dário marcou dois golos de livre: um de pé direito, ao ângulo, e outro de pé esquerdo, também ao ângulo”.

Consoante o local da falta e a posição da barreira, Dário Essugo escolhia o pé com que queria bater na bola. E foram valências deste tipo que o colocaram nos cadernos de observação do Benfica e do Sporting.

O Benfica, conta-nos o mister Tó, abordou o jogador da forma errada, procurando mostrar que tinha muito poder económico, com ofertas para o convencer – falavam de chuteiras, fatos de treino, entre outros bens. A mãe de Dário, Florinda, não gostou da abordagem materialista e afastou as garras das “águias” do então pequeno Dário.

O Sporting, por outro lado, convenceu a família do jogador com um projecto mais “humano” e, sobretudo, pensado a longo prazo.

Já no Sporting, Dário bateu à porta do “Santa”

Dário foi para o Sporting, em 2014, mas a ligação com o bairro e o Santa Maria era um triângulo indestrutível. Há dois anos, já como jogador dos juvenis do Sporting, o atleta “leonino” quis manter-se em forma no Verão. E, pela mão do pai, bateu à porta do “seu” “Santa”.

“O pai pediu para que o Danilo trabalhasse connosco e claro que nunca neguei. Depois, começou a ir também o Dário”, conta ao PÚBLICO Hugo Cardoso, na altura a dar treinos a uma equipa de atletas nascidos em 2002. Danilo era desse escalão, mas Dário era de… 2005.

“Ele era três anos mais novo do que os outros, mas destacava-se. Todos víamos que tinha imenso potencial. Sabíamos que estava ali um diamante”, aponta.

Questionado sobre se não havia alguma arrogância de quem já jogava no Sporting e estava a treinar-se com atletas do Santa Maria, Hugo Cardoso foi claro: “Nunca. Nada. Sempre foi muito humilde. Nunca teve nariz empinado. Ele e o irmão. Ambos muito respeitadores. E o Dário sempre com um sorriso na cara. Sempre”.

O sorriso era o de menino do bairro a quem nunca faltou nada. As lágrimas em Alvalade, definiu-as o próprio, eram “as de um menino que sempre sonhou com este dia”.