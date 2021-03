Covid-19: defesa do Vitória de Guimarães Zié Ouattara reinfetado

O jogador contraiu o novo coronavírus pela segunda vez, encontrando-se assintomático e a cumprir isolamento. A infecção foi detectada na testagem que antecedia a ida do jogador para a Costa do Marfim, em representação da selecção desse país.

O lateral direito Zié Ouattara, do Vitória de Guimarães, está pela segunda vez infectado com o novo coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19, confirmou esta segunda-feira o emblema da I Liga portuguesa de futebol no site oficial.

“O Vitória Sport Clube informa que o atleta Zié Ouattara teve uma detecção positiva de SARS-CoV-2 [novo coronavírus], encontrando-se assintomático e em isolamento, cumprindo o estabelecido plano de contingência”, refere a nota publicada.

O clube minhoto indicou ainda que o resultado positivo do jogador de 21 anos ocorreu na “testagem prévia” à ida para a Costa do Marfim, onde iria representar a selecção desse país “nos dois jogos de apuramento para a Taça Africana das Nações”.

Utilizado em 10 jogos oficiais na época em curso, Zié Ouattara contraiu o novo coronavírus pela primeira vez em Dezembro de 2020.