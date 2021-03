Direito de resposta à notícia “FC Porto paga a Lalanda e Castro mais de um milhão por Abdoulaye”

1. Na edição de 27.02.2021, o jornal PÚBLICO publicou uma notícia onde se refere a Paulo de Lalanda e Castro, também publicada na edição online, assinada por Paulo Curado, com o título “FC Porto paga a Lalanda e Castro mais de um milhão por Abdoulaye”.

2. A notícia em causa “repesca” o negócio de aquisição do passe do jogador Walter da Silva, já objecto de notícia no passado em diversos meios de comunicação social, para se debruçar sobre um outro negócio envolvendo o FC Porto, relativo aos direitos económicos do jogador Abdoulaye Ba, que a sociedade Pearl Design Holding, Ltd., que seria uma offshore de Paulo Castro, teria vendido ao FC Porto.

3. O jornalista Paulo Curado labora num erro: a sociedade Pearl Design Holding, Ltd. não é uma sociedade offshore de Paulo Castro, e este nada tem a ver com o negócio do jogador Abdoulaye Ba.

4. A confusão do jornalista deverá ter sido originada pelo facto de a tal Pearl Design Holding, Ltd. ter cedido a uma empresa de Paulo Castro, num contrato específico, 25% do valor do passe do jogador Walter da Silva, não sendo, porém, a referida Pearl Design Holding, Ltd., nem nunca tendo sido, propriedade daquele.

5. Assim, a notícia em apreço, que envolve Paulo Castro na compra do jogador Abdoulaye Ba e se refere a um alegado benefício superior a um milhão de euros, é absolutamente falsa relativamente a ele (desconhecendo-se se o negócio existiu, por que valor e quem terão sido os seus intervenientes).

6. De resto, a perniciosa insinuação inicial de que o negócio de Abdoulaye Ba foi um processo “também com contornos pouco claros”, referindo-se que o negócio referente a Walter da Silva teria tido tais contornos, deve ser corrigida quanto a este último, que foi até escrutinado pela Autoridade Tributária, que, em sede de fiscalização, considerou não existir qualquer irregularidade.

7. Em suma, a notícia — e o respectivo título — induzem o leitor em manifesto erro, ligando Paulo Castro a um negócio com o qual ele nada tem a ver, pelo que, injustificada e desnecessariamente, prejudicou a verdade e o bom nome do visado, o que se lamenta ter ocorrido e podia ter sido evitado com um mínimo de diligência.

Ricardo Sá Fernandes, Advogado

ND - A 10 de Dezembro de 2020, a SAD do FC Porto confirmou que lhe foi solicitada pela Autoridade Tributária “a colaboração na recolha de elementos do envolvimento das empresas ‘Convida Investimentos Imobiliários e Turísticos SA [detida por Paulo de Lalanda e Castro] e ‘Pearl Design Holding Ltd’ relativos à contratação do futebolista Walter Henrique Silva em 2010”. Os contornos da operação financeira levantaram suspeitas à própria UEFA. O assunto foi também abordado, já em 2017, no livro Football Secret Trade, da autoria de dois jornalistas da Bloomberg.