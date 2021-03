Segunda, na TV: o drama do Voo 93, A Unidade antiterrorista e o O Grande Mistério do Evereste

CINEMA

Birds of Prey (e a Fantabulástica Emancipação de Uma Harley Quinn)

TVCine Top, 18h

Depois de romper com Joker, a instável Harley Quinn mete-se numa parceria muito improvável, com o objectivo de impedir que um vilão tome de assalto a cidade de Gotham. Eis o mote desta comédia de acção, aventura e contornos feministas inspirada em personagens da DC Comics, que continua os eventos relatados em Esquadrão Suicida, de David Ayer. A realização cabe a Cathy Yan; o guião, a Christina Hodson. Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Perez, Chris Messina, Ella Jay Basco, Ali Wong e Ewan McGregor compõem o elenco.

Voo 93

Cinemundo, 21h10

Paul Greengrass assina o argumento e realiza este drama que recria a história do voo 93 da United Airlines, o quarto avião desviado no 11 de Setembro e que nunca chegou ao seu alvo. O filme retrata a tensão que centenas de pessoas – entre tripulantes, passageiros e familiares em terra – viveram nos 91 minutos que durou o sequestro.

Mad Max - As Motos da Morte

Fox Movies, 23h25

Em 1979, este filme de acção em cenário pós-apocalíptico e carregado de adrenalina encheu salas de cinema de todo o mundo e deu a Mel Gibson o reconhecimento internacional. Encarna um polícia pouco convencional que se destaca num mundo totalmente caótico e desregrado, situado algures na civilização australiana. A certo ponto, vê-se envolvido numa luta de gangues de motociclistas que ocupam as auto-estradas, com perigo para a sua vida e da sua família.

Que o Diabo Nos Carregue

RTP2, 00h06

Camille, de 40 anos, encontra um telemóvel perdido numa estação de comboios. Quando Suzy, a dona, liga para o próprio número, Camille atende. As duas mulheres marcam um encontro para a devolução do telefone, sem imaginarem como aquele momento vai entrelaçar para sempre as suas vidas. Que o Diabo nos Carregue é um filme dramático com argumento e realização do francês Jean-Claude Brisseau. As interpretações estão a cargo de Fabienne Babe, Isabelle Prim, Anna Sigalevitch, Fabrice Deville e Jean-Christophe Bouvet.

SÉRIE

A Unidade

AXN, 22h50

Estreia. Criada por Dani de la Torre e Alberto Marini, a série de acção espanhola move-se na luta antiterrorista. Começa quando a detenção de um líder jihadista em Espanha faz do país um alvo preferencial para o seu grupo. Uma unidade altamente especializada tem a missão de investigar e desmantelar eventuais planos de ataque, com a dificuldade acrescida de ter de actuar de forma discreta, quase invisível, para não causar o pânico entre a população.

DOCUMENTÁRIOS

Os Segredos da Noite

RTP2, 16h02

Observar a noite de uma forma inovadora, “através de intrincadas imagens geradas por computador, técnicas especiais de câmara e drones construídos especificamente para o efeito”, é a promessa desta mini-série em dois episódios. O de hoje foca-se na natureza da noite, seja ela escura como breu, iluminada pela Lua, salpicada de estrelas ou colorida por auroras boreais; o de amanhã concentra-se na relação do ser humano com ela e oferece uma perspectiva histórica sobre a evolução dos ritmos do sono.

O Grande Mistério do Evereste

Discovery, 21h

Edmund Hillary e Tenzing Norgay terão mesmo sido os primeiros a alcançar o cume do Evereste, em 1953? Quase 30 anos antes, George Mallory e Andrew Irvine tinham tentado a façanha, mas desapareceram. Terão eles atingido o topo antes de morrer? É a perguntas como estas que O Grande Mistério do Evereste tenta responder. Montanhistas experientes empreendem uma expedição delineada a partir de imagens recolhidas por satélite, em busca de pistas no terreno. Este é o primeiro documentário da série Undiscovered, que se debruça sobre episódios históricos que nunca ficaram cabalmente esclarecidos.

INFANTIL

O Cão Adora Livros

Panda, 9h15

Estreia de uma série, direccionada ao pré-escolar, que verte para animação as histórias dos premiados livros infantis escritos e ilustrados por Louise Yates, em que o protagonista é um expressivo cão branco apaixonado pela leitura – tanto que até abriu uma livraria.