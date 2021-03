As mulheres de Raquel Freire

Em cada capítulo de Histórias das Mulheres do meu País, quatro mulheres com as mais variadas proveniências e experiências de vida falam sobre quem são e são mostradas no seu ambiente. A minissérie de três episódios que a RTP1 estreou no Dia Internacional da Mulher e cujo final passa esta segunda-feira à noite, às 22h45, é da autoria de Raquel Freire. Nasce a partir do seu filme Mulheres do meu País, que foi mostrado em 2019 no Cinema São Jorge, em Lisboa, com inspiração retirada da obra homónima de Maria Lamas, publicada entre 1948 e 1950. Os dois primeiros episódios estão disponíveis na RTP Play.