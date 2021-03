Para reduzir lista de espera hospitais do SNS vão operar mais de 13 mil doentes nos privados e sector social

À semelhança do ano passado, vários hospitais estão a fazer protocolos directos com outras entidades para reduzir a lista de inscritos para cirurgia nas especialidades com maiores tempos de espera. Hospital de Braga aposta nesta solução e contratualizou mais de 11 mil cirurgias até ao final do ano.

Foi uma solução no ano passado e vai voltar a sê-lo este ano. Pelo menos seis hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) vão lançar ou já assinaram protocolos com entidades privadas e do sector social para operarem, em alguns casos com os seus médicos, doentes naquelas unidades. Esta é uma das soluções para reduzir a lista de inscritos para cirurgias, sobretudo nas especialidades com maior tempo de espera. Só o Hospital de Braga contratualizou, até ao final do ano, mais de 11 mil operações.