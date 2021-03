Covid-19: Portugal com mais seis mortes e 450 casos. Casos activos aumentam pela primeira vez desde Janeiro

Registaram-se este sábado mais seis mortes por covid-19 em Portugal, o valor mais baixo desde 9 de Outubro. O boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado neste domingo dá também conta de 450 novos casos identificados.

O total de vítimas mortais sobe assim para 16.768 e o de infectados ascende a 817.530 desde o início da pandemia.

Há 765 pessoas internadas, mais 21 do que no dia anterior, sendo que 170 estão nos cuidados intensivos (as mesmas que no dia anterior).

Mais 395 pessoas foram consideradas recuperadas. É o valor mais baixo num dia desde 12 de Outubro, quando se registaram 311 recuperações. O total de recuperados é agora de 767.319. Excluindo estes casos e as mortes, há ainda 33.443 casos activos em Portugal, mais 49 que no dia anterior. O ligeiro aumento é a primeira subida deste indicador em mais de um mês: desde 30 de Janeiro, quando se verificaram mais 1684 casos activos, naquele que foi um dos dois dias com mais mortes por covid-19 no país (303).

Até este sábado, os doentes graves diminuíram durante 36 dias consecutivos (desde 12 de Fevereiro), com uma média diária de menos 19 doentes em unidades de cuidados intensivos.

Graças a esta descida constante, Portugal baixou esta semana das duas centenas de infectados nestas unidades – uma das metas desejadas pelo Presidente da República para o início do desconfinamento.

Em Fevereiro, durante uma das reuniões entre especialistas e políticos no Infarmed, Baltazar Nunes, do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), tinha adiantado que só no final de Março se deveria ter menos de 200 camas ocupadas em unidades de cuidados intensivos.