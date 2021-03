Marques Mendes diz que nova forma de vacinação em massa chegará a 200 mil pessoas

No próximo fim-de-semana e no segundo de Abril serão vacinadas mais de 200 mil pessoas, começando por professores e pessoal das escolas.

O comentador da SIC Luís Marques Mendes disse neste domingo à noite, no seu comentário semanal, que 200 mil portugueses serão vacinados contra a covid-19 no próximo fim-de-semana e no segundo de Abril, anunciando também um novo modelo de vacinação em massa lançado pela task force liderada pelo vice-almirante Gouveia e Melo.

“Vai começar a nova forma de vacinação maciça, em espaços muito amplos, pavilhões disponibilizados pelas autarquias. A ideia é, em dois fins-de-semana, vacinar 200 mil pessoas ou até acima disso”, revelou Marques Mendes, que acrescentou serem os professores os principais beneficiados. “Esta é uma primeira experiência para continuar no futuro”, afirmou ainda.

Estes dois fins-de-semana acontecem antes da segunda metade do mês de Abril, altura em que deverão chegar a Portugal as primeiras vacinas da Johnson & Johnson, de acordo com o comentador. “Isto significa que no primeiro trimestre vamos ter 1,25 milhões de doses para metade de Abril, Maio e Junho. E como tem apenas uma toma, significa que 1,25 milhões de portugueses serão vacinados. É mais gente do que as outras três até agora.”

Desenvolvida pela Janssen, esta vacina foi autorizada na Europa pela Agência Europeia de Medicamentos em 11 de Março. Como o PÚBLICO escreveu, foi testada já com as novas variantes do coronavírus a circular e tem a vantagem de ser de toma única.

.Marques Mendes falou ainda sobre o Conselho Europeu que se vai realizar esta semana, provavelmente por videoconferência, que vai ser como tema central a vacinação e no qual estará em causa a unidade na Europa, as restrições às exportações e o reforço da produção.