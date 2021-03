Hugo Carvalho é o candidato do PS à Câmara de Amarante

O deputado à Assembleia da República Hugo Carvalho é o candidato do PS à Câmara Municipal de Amarante nas eleições autárquicas deste ano, anunciou este domingo o partido em comunicado.

O nome do candidato, de 33 anos, foi aprovado no sábado na reunião da comissão política concelhia de Amarante do PS com 29 votos a favor e quatro em branco, informou o partido, acrescentando que, no final da reunião, Hugo Carvalho se mostrou “honrado com o voto de confiança dos militantes do PS de Amarante”.

“O PS apresentar-se-á nas próximas eleições autárquicas com um projecto mobilizador, ambicioso e credível, aberto aos amarantinos e construído em proximidade com todos aqueles que queiram contribuir para o desenvolvimento do nosso concelho”, disse o socialista, citado na nota de imprensa.

Hugo Carvalho, natural de Amarante, é engenheiro civil de formação e deputado à Assembleia da República desde Julho de 2017. É também presidente da comissão política concelhia de Amarante do Partido Socialista desde 2018, tendo sido reeleito para um segundo mandato em 2020.

No Facebook, o candidato já escreveu que se inicia agora a “caminhada política mais entusiasmante” da sua vida. “Amarante não é um concelho qualquer. É o nosso! E só uma personalidade como Agustina Bessa-Luís seria capaz de definir de forma única o que é ser amarantino: ‘Mas se é de Amarante, um homem nunca parece de outro lugar’.”

Car@s amarantinos Inicio hoje a caminhada política mais entusiasmante da minha vida – ser candidato pelo Partido...

As eleições autárquicas têm de ser marcadas pelo Governo para o período entre 22 de Setembro e 14 de Outubro.

Em Portugal há 308 municípios (278 no continente, 19 nos Açores e 11 na Madeira), e 3092 juntas de freguesia (2882 no continente, 156 nos Açores e 54 na Madeira).