Dia Mundial da Poesia assinalado em Belém

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, associou-se à celebração do Dia Mundial da Poesia, que se assinala neste domingo, convidando quatro poetas de língua portuguesa — a angolana Ana Paula Tavares, os portugueses Fernando Pinto do Amaral e Maria Andresen e o cabo-verdiano José Luiz Tavares — a ler poemas seus (e uma tradução) no Palácio de Belém.

Os poemas declamados foram: “Ex-Voto” por Ana Paula Tavares, “A outra face” por Fernando Pinto do Amaral, “Rosa, Rosae” por Maria Andresen, e “Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades” de Luiz Vaz de Camões por José Luiz Tavares.

Os jardins do Palácio de Belém foram o palco escolhido para a declamação dos poemas neste Dia Mundial da Poesia. A data foi criada na 30.ª Conferência Geral da Unesco, em 16 de Novembro de 1999.

O vídeo da iniciativa está disponível na página da Presidência e no YouTube.