No dia da discriminação racial, Presidente evoca “condição comum”

O PCP enviou uma nota às redacções sobre o Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial na qual assume que o combate ao racismo e à xenofobia é uma “causa de sempre”, que faz parte da sua história, da sua luta presente e actual.

“A Constituição da República Portuguesa consagra o princípio de dignidade social e igualdade perante a lei de todos os cidadãos, determinando que ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião. Para que todos — mulheres, homens e crianças —​ possam viver com dignidade, em igualdade e em paz", lembra o PCP.

O partido defende que "a propagação, difusão e utilização de ideias racistas e xenófobas - sendo uma das expressões intrínsecas à natureza do capitalismo - são usadas como arma de divisão dos trabalhadores, dando suporte a um conjunto de práticas, discriminações e opressões que agridem direitos e potenciam a sua exploração".

Reafirmando um profundo compromisso com uma política que combata as desigualdades e as discriminações, o PCP entende que é imprescindível que sejam "cumpridos e efectivados os valores e o projecto Constitucional, que não só repudia o racismo e a xenofobia, como pugna por políticas que proíbam e dêem combate a tais concepções e práticas".

O PCP lembra que o Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial foi proclamado pela ONU em 1966 para recordar as vítimas do massacre de Sharpeville, ocorrido em 1960, na África do Sul então dominada pelo apartheid.