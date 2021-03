O que fazer para conter a terceira vaga? Suspender uma vacina

1. Diz o povo que, quando estamos metidos num buraco, o melhor é deixar de cavar. Não me ocorre nenhum ditado popular que se adeqúe mais ao que se está a passar na União Europeia com o processo de vacinação. A vacina é o que mais ansiamos neste momento. E não apenas para podermos regressar a um mínimo de normalidade que nos permita abraçar a família e os amigos, regressar aos nossos locais de trabalho, fazer compras, ir ao restaurante, tomar uma bica a ler o jornal numa esplanada. A vacina também ajuda a dissipar o medo, que nos acompanha todos os dias, de que alguém que nos é próximo possa ser contagiado, para não falar do nosso próprio medo. Salva vidas. Salva imensas vidas, como já sabíamos, mas hoje estamos a ver nas estatísticas que acompanham a queda abrupta dos óbitos em todos os países onde a vacinação vai avançada ao ponto de já fazer uma grande diferença. Mas não é só isso. A vacina é o maior de todos os planos de recuperação da economia. Tudo o que ela possa custar, todos os esforços que ela possa exigir, são amplamente compensados por cada dia que rouba à pandemia. Mesmo sabendo tudo isto, fica a ideia de que, em Bruxelas e em algumas capitais europeias, ainda não se percebeu que não vale a pena continuar a cavar. Porquê?