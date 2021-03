Desonestidade intelectual

Sendo as vacinas contra a covid-19 um bem muito escasso face às necessidades existentes, é intelectualmente desonesto afirmar que a vacinação do pessoal docente e não docente das escolas, nesta primeira fase, não é uma “ultrapassagem” dos grupos prioritários, na medida em que, obviamente, atrasa a vacinação das pessoas consideradas nesses grupos, algumas das quais irão morrer por via desta decisão política, que não discuto. Estar ao serviço do Estado não deve levar os dirigentes a tentar iludir os cidadãos. Podemos ser idosos, mas não somos parvos. A diretora-geral de Saúde já demonstrou, em várias ocasiões, não estar à altura deste colossal desafio para o país. Houvesse coragem política!

Pedro C. Pereira, Ferragudo

Marte

A sonda espacial norte-americana Perseverance está em Marte à descoberta de água e vida. A procura do precioso líquido no Planeta Vermelho fez-me lembrar as regiões do mundo, do nosso, onde a falta de água causa milhões de mortos. Ao invés de perseverança na satisfação das necessidades básicas no planeta Terra, em vez de resolver os problemas que tem aqui, o homem procura água e formas de vida nos confins do Universo. Custa a entender.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Ainda o Prédio Coutinho

Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal, prémios Pritzker deste ano, na entrevista que deram ao The New York Times (16.03.2021), deixaram claro a sua abordagem da arquitectura i.e., antes de se demolir qualquer edifício, deve-se considerar a sua reabilitação, nunca demolir. E deve-se sobretudo, falar com as pessoas que lá vivem, pois por detrás daquelas paredes há sempre uma senhora disposta a oferecer-nos um café e uma fatia de bolo. No fundo, é o que a arquitectura deve ser, colocar as pessoas em primeiro lugar. Os laureados jamais demoliram um edifício para no seu lugar construir outro.

Foi com tristeza que contrastei aquelas sábias palavras, cheias de humanismo, com o que se está a passar no meu país com o Prédio Coutinho em Viana do Castelo, que está na calha para ser demolido por causa da sua estética, por o prédio ser grande de mais e alto de mais. Um prédio em bom estado de conservação, que ainda hoje é considerado o melhor prédio do concelho. A destruição daquele valioso património, pela razão que todos nós conhecemos, a sua estética, e sobretudo o dano humano que a demolição causa às pessoas que lá vivem é, a meu ver, um crime. Inimaginável e imperdoável.

Ronald Silley, Canadá

O umbigo dos autarcas

A enchente nos últimos dias de notícias sobre grandes obras em Lisboa e Porto sufoca qualquer um. Dois dos municípios mais ricos do país, são os primeiros a esticar a mão para receber as esmolas da madrasta Europa, ao mesmo tempo que falam de equidade, união territorial, desenvolvimento do Interior e, no caso do Porto, do centralismo de Lisboa (mas esquecendo o seu próprio). Isto é de uma falta de honestidade incrível e uma facada nas costas das restantes CIM, que vão continuar a ficar pobres. Lisboa e Porto passaram 10 anos sem grandes investimentos nos transportes, mas agora com a bazuca há festa: novas pontes no Douro, túnel de TGV, extensão absurda de linhas de metro, enterrar comboios, etc.

Escusado será dizer que alguém vai ficar a ganhar muito dinheiro com isto (temos um historial de corrupção entre políticos e construção civil). O que estes presidentes de câmara querem fazer é criar cidades para o capital. Os pobres vão sendo continuamente expulsos para as periferias (com o silêncio ensurdecedor dos municípios adjacentes). Até dentro das metrópoles, Porto e Lisboa são rei e rainha. Incrível! Não há política, nem corpo, nem liderança metropolitana forte! Era bom lembrar a estes autarcas que a cidade não é deles. Nunca foi, nunca será. Tudo o que fizerem de estragos (seja ao nível das finanças, seja ao nível de obra profunda: furar a cidade ou fazer arranjos florais numa praça não é a mesma coisa) vai deixar marca irreversível. Os autarcas passam, mas a cidade fica.

Cláudio Filipe Borges

No país dos pequeninos

A polémica em torno de Ruben Amorim recorda-nos a tradicional inveja nacional, que gosta de derrubar quem tem sucesso e impede de sermos um país com melhores profissionais muitos dos quais são obrigados a emigrar para vingarem o seu talento. Que desplante tem Ruben Amorim, que sem ter as qualificações exigidas pela Associação Nacional de Treinadores para exercer a função, consegue ser melhor que todos os outros! Querem proibi-lo de exercer a profissão, em vez de procurarem soluções para qualificar e integrar um profissional acima da média na classe a que pertence, tornando-a mais valiosa. E quanto mais sucesso mais vontade de castigar. Mais uma triste novela promotora da mediocridade nacional.

Ricardo Rodrigues, Paço D’Arcos