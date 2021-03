Ministro da Defesa pede aos britânicos que não marquem férias e aguardem recomendações

Ben Wallace considera prematuro que os britânicos comecem a pensar em férias no estrangeiro e pede-lhes que esperem pelos conselhos da taskforce que lida com a pandemia, que deverá informar o Governo em Abril sobre o impacto que as viagens poderão ter.

O ministro da Defesa do Reino Unido, Ben Wallace, disse, este domingo, que é prematuro marcar férias de Verão fora das ilhas britânicas, porque os turistas podem trazer variantes resistentes às vacinas das suas viagens ao estrangeiro e, assim, prejudicar os esforços da campanha de vacinação.

Metade dos adultos no Reino Unido já recebeu, pelo menos, uma dose da vacina contra a covid-19, colocando o país no pelotão da frente no que diz respeito à vacinação, superando outras grandes economias e os países da União Europeia, onde a administração de vacinas tem sido mais lento e algo caótico.

“Não podemos pôr em perigo os ganhos da nossa campanha de vacinação”, disse Wallace, referindo-se à possibilidade de os turistas regressados a casa virem infectados com mais perigosas e mais transmissíveis do vírus. “Se fôssemos imprudentes e importássemos novas variantes que comportam riscos, como reagiriam as pessoas?”, disse numa entrevista à Sky News.

“Ainda não marquei as minhas férias”, admitiu Wallace numa outra entrevista à BBC, porque “seria prematuro fazê-lo”.

Wallace pediu aos britânicos que aguardem, como ele, aquilo que os consultores científicos recomendarem ao Governo. O plano de desconfinamento apresentado pelo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, em Fevereiro, prevê que seja tomada a 12 de Abril a decisão de levantar as restrições de viagens ao estrangeiro a 17 de Maio.

As declarações do governante vão na linha do que um dos cientistas que aconselham o executivo britânico disse ontem, aumentando os receios dos britânicos, das companhias aéreas e agências de viagens, de este ser um segundo Verão consecutivo perdido.

“Não podemos ser surdos e cegos ao que se está a passar fora do Reino Unido. Se olharem para a Europa, as infecções têm aumentado”, acrescentou Wallace.