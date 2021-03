Brasil: mortes de covid na faixa dos 40 anos cresceu mais de 250% em São Paulo

A covid-19 está a matar cada vez mais jovens no estado de São Paulo. O número de mortes entre pessoas com menos de 60 anos de idade cresce mais rápido do que entre os idosos, desde o início do ano, diz a Folha de S.Paulo. As vítimas entre 20 e 59 anos eram cerca de 20% do total no começo de Janeiro. Agora já são 28%.

Do início de Janeiro até meados de Março, o número de mortes entre os moradores de São Paulo com 60 anos ou mais cresceu 94%. Mas na casa dos 50 anos subiu 172% e entre pessoas na faixa etária dos 40 anos o crescimento é ainda maior, 252%.

A doença também passou a matar mais gente sem comorbidades, mostrando que o risco para as pessoas mais novas e saudáveis aumentou.

Os números são resultado de um levantamento do número de óbitos ocorridos em períodos de 12 dias de 21 de Dezembro a 19 de Março, com dados da Fundação Seade, organismo estatístico do Governo de São Paulo.

A variação é considerada estatisticamente significativa por Paulo Lotufo, epidemiologista e professor de medicina da Universidade de São Paulo, mas é preciso investigar melhor e esperar números mais precisos para saber o motivo de gente mais jovem estar a morrer mais.

Pode ser que um número maior de pessoas menores de 60 anos tenha sido infectado pelo vírus ou pode ser que a doença se tenha tornado mais letal nesse grupo, ou, então, estaremos perante uma combinação dos dois factores.

Segundo o médico brasileiro Miguel Nicolelis, em declarações à Lusa, o Brasil constitui um celeiro de novas estirpes do SARS-CoV-2, e poderá produzir um novo vírus se a doença não for controlada. “O perigo é que nós estamos dando chance para o coronavírus, aqui no Brasil, se replicar e [infectar] entre 70 mil e 80 mil pessoas por dia e, isto, gera um número incrível de mutações no vírus. Isto pode dar origem a novas variantes e inclusive, no limite, a mistura do material genético de diferentes variantes pode gerar um novo vírus, um SARS-Cov-3.”

Na semana passada, cientistas brasileiros descobriram uma nova mutação do coronavírus que circula já em quatro das cinco regiões em que se divide o Brasil e que, assim como a estirpe P.1 detectada na Amazónia, também é mais contagiosa.