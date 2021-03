Eles são os “olhos e narizes” que vigiam e protegem o rio Tinto

Entre os séculos XVIII e XX, a profissão de guarda-rios fez parte dos Serviços Hidráulicos de Portugal. Esteve extinta durante vários anos, mas tem sido recriada pelos municípios para garantir uma maior monitorização e valorização dos cursos de água. O rio Tinto, afluente do Douro que atravessa Valongo, Gondomar, Maia e Porto, é um exemplo de sucesso da intervenção destes guardiões na preservação do ecossistema.

Todos os dias, Filipe Silva anda para trás e para a frente nos seis quilómetros correspondentes à extensão do rio Tinto que bordeja o Parque Oriental do Porto, entre Gondomar e Porto. A sua função é verificar todas as margens do curso de água para perceber se existe alguma anomalia a nível do aspecto ou odor do rio e, se houver, identificar a sua origem – descargas ilegais de resíduos ou ligações indevidas, por exemplo –, e alertar as entidades competentes para resolverem o problema. “Antes chegávamos aqui e não conseguíamos ver o fundo do rio, agora já há peixes, pássaros e muita vida animal”, relata o guarda-rios, um dos três profissionais que integram a equipa criada pelas Águas do Porto.

A empresa municipal começou a testar o regresso desta figura em 2017, com apenas um guarda-rios na equipa, mas “as coisas correram tão bem que houve necessidade de expandir”, revela Cláudia Costa, representante das Águas do Porto. A intervenção de despoluição e reabilitação do rio Tinto, articulada entre a Câmara Municipal do Porto e a Câmara Municipal de Gondomar e integrada na empreitada de duplicação do Parque Oriental, que em 2019 passou a ter 16 hectares, evidenciou a imprescindibilidade do trabalho de vigilância e manutenção para o bem-estar das massas de água. “Esta é uma função muito útil, porque trata não só da monitorização da qualidade da água, mas também da biodiversidade”, reconhece Filipe Araújo, vice-presidente da Câmara do Porto e vereador com os pelouros da inovação e ambiente.

Registo da evolução dos rios é diário

A recuperação do rio Tinto, descrito pelo autarca como “o maior passivo ambiental da cidade e um dos maiores da região”, iniciou-se há alguns anos, mas foi acelerada pelas obras do interceptor cujo orçamento rondou os nove milhões de euros em fundos comunitários e ligou as estações de tratamento de águas residuais (ETAR) do Meiral, em Gondomar, e do Freixo, no Porto. “O rio anteriormente era castanho, nem se viam as pedras”, reforça Filipe Araújo. “Agora vai sendo lavado ao longo dos anos”, processo orgânico no qual os guarda-rios desempenham um “papel crítico”.

Foto Filipe Silva está sempre a postos para registar as anomalias que possam existir Adriano Miranda

Para o vice-presidente da autarquia, estes profissionais “são os nossos olhos e narizes, porque muitas vezes é através dos odores que se detectam irregularidades”. Filipe Silva está “sempre a circular” com os sentidos bem apurados e com o tablet a postos para registar as ocorrências com que se vai deparando, sejam pequenas alterações no rio ou actos ilícitos. Além de um pequeno inquérito, o registo diário inclui pontos de registo fotográfico obrigatório. “Isto permite-nos ter uma supervisão muito concreta da evolução de cada ponto”, explica Cláudia Costa. Por outro lado, acrescenta, a presença de guarda-rios neste e noutros rios e ribeiras da cidade “tem uma componente de educação ambiental”.

Desde que o parque foi requalificado e passou a ter percursos pedonais e cicláveis, são muitas as pessoas que o frequentam e que se habituaram a partilhar o espaço com os guarda-rios – algumas adoptam, inclusive, uma postura de maior proactividade e participação e servem quase como elementos extra da equipa. “As pessoas falam muito connosco e também nos alertam para certas anomalias”, afirma Filipe Silva. A cumplicidade com os transeuntes é tanta que há quem tenha o seu contacto directo para avisar caso surja algum problema no imediato. “Alguns até tiram fotografias e enviam.”

Foto Antes da recuperação do rio, não era possível ver o fundo Adriano Miranda

Menos penalização, mais prevenção

O envolvimento dos cidadãos estende-se, ainda, à sinalização de odores em certos troços do rio através da aplicação Odour Collect, do projecto europeu D-Noses, que conta com a participação de entidades como a câmara do Porto e a Lipor e está amplamente divulgada em todo o recorrido do parque. “Temos os guarda-rios, porque achamos que nos devemos ocupar dessa monitorização dos cursos de água, mas também há uma lógica de colaboração [com os munícipes]”, nota Filipe Araújo.

A Lipor, serviço intermunicipal que gere os resíduos urbanos do Grande Porto e parceiro essencial na despoluição do rio Tinto, foi pioneira na recuperação da profissão que, entre os séculos XVIII e XX, esteve afecta aos Serviços Hidráulicos de Portugal e chegou a ter centenas de trabalhadores em território nacional. Embora o guarda-rios esteja, tradicionalmente, ligado à vigilância e protecção dos cursos de água, fiscalizando cenários de poluição, corte de árvores, pesca clandestina, obras executadas no leito ou nas margens das águas públicas, anteriormente “assemelhava-se mais a um polícia”, observa Diana Nicolau, do departamento de educação, comunicação e marketing da Lipor. “[Se antes tinha uma função de autuação], hoje trata da prevenção e vigilância dos rios.”

Essa é, precisamente, uma das tarefas de Luís Ramos, encarregue do troço de cerca de 300 metros do rio Tinto que permeia os terrenos da Lipor, em Baguim do Monte, e que une dois fluxos de água oriundos da Maia e de Valongo. “Se houver alguma ocorrência, tenho de ver de que lado é e contactar os responsáveis municipais”, esclarece o funcionário, há mais de 20 anos na empresa e guarda-rios desde finais de 2016. Depois de ser transferido para este cargo, não quis outra coisa. “Gosto muito da natureza e considero-me um privilegiado por poder andar ao ar livre”, diz ao PÚBLICO.

Foto O rio Tinto tem cerca de 11 km e cruza quatro municípios, mas só cerca de 300 metros correm nos terrenos da Lipor Adriano Miranda

Biodiversidade cada vez maior

Embora não tenha sido o primeiro guarda-rios da Lipor – a empresa recriou a profissão em 2015, no âmbito do projecto de valorização do rio Tinto iniciado em 2013 –, exerce a função há tempo suficiente para saber que os episódios de poluição “têm sido pontuais, muito menos do que antigamente”. Também Luís preenche diariamente um boletim de inspecção com dados como cor, odor ou resíduos existentes em cinco pontos de amostragem. Depois, os registos são compilados e enviados mensalmente para câmaras, juntas de freguesia, empresas de águas, Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e outras entidades que integram o Protocolo de Colaboração do Rio Tinto.

A maior recompensa deste trabalho, sublinha Luís, é ver a biodiversidade que vai aparecendo. Nem sempre visível a olho nu e facilmente identificável, mas cada vez mais expressiva, como verificou o PÚBLICO na visita à Lipor no dia em que uma rã se banhava serenamente no rio e, minutos depois, uma cobra atravessava o caminho num ápice. “Vão aparecendo o sapo-parteiro, a galinha-d’água, o guarda-rios, até já vimos uma enguia”, enumera.

Foto O curso de água ladeia o passadiço que vai dar ao centro de observação do Parque Aventura Adriano Miranda

Uma vez que o Parque Aventura, espaço lúdico e pedagógico inaugurado em 2010 no antigo aterro sanitário de Ermesinde/Baguim do Monte, está rodeado pelo Trilho Ecológico criado em 2017 e aberto à população, o rio está mais exposto a potenciais riscos. Mas, em contrapartida, “tem a vantagem de se poder falar sobre ele aos visitantes”, aponta Diana Nicolau. Esse trabalho já vem sendo feito, em parte, nas visitas de grupos e escolas, normalmente às terças e quintas, em que Luís Ramos serve de anfitrião e fala ao público sobre o seu trabalho. Mal seja retomado o contacto com o público, a Lipor quer ir mais longe com uma espécie de visita temática, “Um dia como guarda-rios”, em que os jovens poderão “simular estas funções e ter o seu próprio boletim de inspecção”.