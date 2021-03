O meu pai esteve na guerra

Nasceu em 1947, no final da Primavera, e a madrinha decidiu chamar-lhe Januário, como se tal nome pudesse servir a uma criança. A família, espanhola e republicana, decidida a fugir ao franquismo e pouco disposta a engrossar as listas de desaparecidos que marcaram o regime do generalíssimo, refugiou-se em Portugal. E foi assim que ele se fez português e que um dia, quase sem saber como, se viu dentro de um barco com destino a Moçambique.