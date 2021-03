Em debate estão as perdas da CP em ano de pandemia, as ligações ferroviárias ao futuro aeroporto do Montijo ou de Alcochete, a petição pela reabertura da Linha do Douro entre Pocinho e Barca de Alva e o ano em que não pudemos contar com o Sud e o Lusitânia Comboio Hotel.

