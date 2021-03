Cada vez mais homens vítimas de violência doméstica pedem ajuda. “Fui alvo de chacota, bati mesmo no chão”

Homens agredidos por mulheres, pais agredidos por filhos e filhos por pais. Em 2020, as vítimas do sexo masculino representam já quase 9% do total de pedidos de apoio feitos na Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica. Estas são algumas das histórias dos que encontram respostas. Mesmo que muitas vezes elas tenham demorado a chegar.