Quase 12 milhões de euros para triplicar a produtividade dos sapadores florestais

As 63 máquinas, um investimento de 11,7 milhões de euros são essenciais para aumentar o ritmo de abertura de faixas de gestão de combustível, por exemplo.

O Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) está a receber o segundo lote de máquinas pesadas que, fruto de um investimento de 11,7 milhões de euros nos últimos dois anos, permitem triplicar o rendimento do trabalho das equipas de sapadores florestais, anuncia o Governo. O primeiro-ministro e o ministro do Ambiente estarão este sábado na Lousã, para assistir à entrega deste material às brigadas que, com ele, passam a conseguir gerir, cada uma, uma média de 200 a 250 hectares de faixas de combustível por ano.