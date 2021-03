Covid-19: mais oito mortes e 457 casos em Portugal

Portugal registou esta sexta-feira mais oito mortes por covid-19 e 457 novos casos de infecção, de acordo com o boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado neste sábado.

O total de vítimas mortais sobe assim para 16.762 e o de infectados ascende a 817.080 desde o início da pandemia.

O número de mortes registadas esta sexta-feira é o mais baixo desde 13 de Outubro, quando se contabilizaram sete vítimas mortais em 24 horas. Desde então que o país somou sempre números de óbitos acima dos dois dígitos.

O relatório de situação actualizado indica que há 744 pessoas internadas, menos 45 do que no dia anterior, sendo que 170 estão nos cuidados intensivos (menos 12).

Os doentes graves diminuem há 36 dias consecutivos (desde 12 de Fevereiro), com uma média diária de menos 19 doentes em unidades de cuidados intensivos. Graças a esta descida constante, Portugal desceu esta semana das duas centenas de infectados nestas unidades – uma das metas traçadas pelo Presidente da República para o início do desconfinamento. Em Fevereiro, durante uma das reuniões entre especialistas e políticos no Infarmed, Baltazar Nunes, do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), tinha adiantado que só no final de Março se deveria ter menos de 200 camas ocupadas em unidades de cuidados intensivos.

Há mais 754 pessoas recuperadas, aumentando o total de recuperações no país para 766.924. Excluindo estes casos e os óbitos, há 33.394 casos activos em Portugal, menos 305 do que no dia anterior.

Todas as mortes registadas na sexta-feira foram de doentes com 60 ou mais anos: três entre os 60 e os 69 anos, quatro entre os 70 e os 79 anos e uma em infectados com 80 ou mais anos.

O Norte continua a ser a região com mais casos acumulados desde o início da pandemia, com 329.340 (mais 137), seguida de Lisboa e Vale do Tejo, com 309.603 (mais 182). O Centro soma 116.594 casos (mais 50), o Alentejo conta 28.873 (mais 24) e o Algarve 20.404 (mais 25). Foram também identificados mais 29 casos na Madeira (total de 8321) e dez nos Açores (3945).

Quanto à mortalidade, Lisboa e Vale do Tejo contabiliza um total acumulado de 7080 mortes por covid-19 desde o início da pandemia (mais seis), enquanto a região Norte soma 5287 (sem mortes nas últimas 24 horas). O Centro soma agora 2985 (mais duas). O Alentejo, com 996 óbitos, o Algarve, com 351, a Madeira, com 65 e os Açores, com 28, não registaram qualquer morte na sexta-feira.