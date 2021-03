Scott Griffen: “Sem as imagens que vimos de Itália no início da pandemia, nunca teríamos compreendido o quão sério era o problema”

A pandemia viralizou, junto com a covid-19, várias estirpes e mutações de notícias falsas. Embora não exista ainda uma cura, há quem tente travá-las com legislação. Scott Griffen, do International Press Institute, discorda que essa seja a abordagem correcta pois isso seria uma forma de censura e o acesso à informação é crucial para compreender a pandemia.