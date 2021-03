Covid-19 e o ranking mundial da vergonha

Os 20 países que mais vezes estiveram no ranking de novos mortos por covid-19 têm os mais incompetentes governantes do mundo? Poderia até ser. Mas sejamos sinceros: os estados de alma ideológicos baseados nas estatísticas diárias da pandemia só servem para tabloidizar.

Há meses que me incomoda a leveza com que se usa a pandemia da covid-19 para fazer política partidária. O país de treinadores de bancada converteu-se em país de epidemiologistas de bancada.

De tudo o que vi, o que mais me surpreendeu foi a declaração do ex-Presidente da República Aníbal Cavaco Silva a 6 de Março, numa videoconferência da Academia de Formação Política das Mulheres Sociais-Democratas.

Disse Cavaco: “Respira-se um sentimento de resignação relativamente às autoridades responsáveis pela gestão da crise pandémica, mas não podemos deixar de sentir uma certa vergonha ao ver Portugal como recordista em número de mortos por milhão de habitantes.”

Primeiro salta à vista a palavra “vergonha”, a seguir o “mas”. Cavaco Silva, que foi primeiro-ministro dez anos e Presidente da República outros dez, disse que, ao contrário dos cidadãos “resignados”, ele dirá, alto e bom som, frontal e destemido, que sente vergonha.

Há políticos zangados em permanência. O líder da extrema-direita portuguesa, André Ventura, está sempre zangado. Alimenta-se de ira, semeia ira, multiplica ira. Uma espécie de Sr. Zangado chegou ao Parlamento. Tudo previsível, está nos manuais. Ventura tem “vergonha” disto e daquilo, de tudo e mais alguma coisa, sobretudo do que o governo actual faz. Ventura precisa de fazer vídeos de 30 segundos para as redes sociais. Sem eles, teria dificuldade em picar o nervo da indignação que temos no lóbulo frontal do cérebro — António Damásio sabe a morada exacta.

Cavaco Silva é outra história. Não foi comentador de futebol, nem ídolo da CMTV, nem fundou um partido com base na ideia de que os ciganos são o problema da nação. Cavaco Silva governou e representou Portugal durante duas décadas.

Caro leitor: viu os ex-Presidentes e ex-primeiros-ministros dos 20 países que mais dias estiverem no trágico pódio de recordistas mundiais de mortes por covid-19 por milhão de habitantes dizerem que sentem vergonha do seu país? Posso ter visto mal, mas não encontrei nenhum.

Este é um coffee break colectivo. Para dar contexto à frase de Cavaco, pedi ajuda aos meus colegas Rui Barros, jornalista de dados, e Gabriela Gómez, da equipa da infografia. O resultado está no gráfico de barras que fizemos com base nos dados do Our World in Data, da Universidade de Oxford. Fomos ver que países tiveram o recorde mundial de mortes por covid-19 e quantas vezes. Fizemos o levantamento de 14 meses, de 28 de Janeiro de 2020 a 17 de Março de 2021 (datas para as quais há dados compráveis). Usámos o indicador de mortes por milhão de habitantes e, como os países usam critérios diferentes para divulgar dados, escolhemos como métrica a média móvel a sete dias. Para não distorcer a leitura, eliminámos os países com população inferior a um milhão.

O que nos mostram os dados? Que no primeiro ano de pandemia, 24 países foram recordistas do número de novos mortos por covid-19 por milhão de habitantes. Portugal teve esse recorde 23 vezes — 23 dias — e está em 9.º lugar.

Nos outros 13 meses da pandemia, que outros países tiveram o recorde? A República Checa tem o recorde absoluto: dos 400 e tal dias desta cronologia, foi 44 vezes — 44 dias — o país que mais novas mortes teve por covid-19. A seguir está a Argentina, com 39 dias, em terceiro lugar a Bélgica, com 35 dias, em quarto o Chile, depois a China, Eslovénia, Itália e Peru. Logo a seguir a Portugal, está a Eslováquia e a Suécia.

Veja a lista: há países grandes e pequenos, com governos de direita, esquerda, conservadores, liberais, sociais-democratas, socialistas e comunistas. Há regimes autoritários de esquerda e de direita, há ditaduras, há monarquias. Há países da Ásia, da Europa e da América Latina. Há países que confinaram muito e que não confinaram nada. Treze são europeus. A lista é ecléctica e há heróis e vilões para todos os gostos.

Dirão: os 20 países que mais vezes estiveram no ranking têm os mais incompetentes governantes do mundo. Poderia até ser. Mas sejamos sinceros: estados de alma ideológicos baseados nas estatísticas diárias da pandemia servem para nivelar por baixo e nada mais. Esta quinta-feira, li que Portugal era o país da União Europeia com menos casos de covid, mas não passaria pela cabeça de ninguém dizer que sentia orgulho. Seria tabloidizar o discurso e picar o nervo da indignação.