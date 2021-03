Já há uma candidata à sucessão de André Silva: a líder da bancada do PAN

A líder parlamentar do PAN, que era dada como uma das possíveis sucessoras de André Silva como porta-voz do partido, assumiu neste sábado ao jornal Expresso que é mesmo candidata ao cargo e justificou o avanço com a sua condição feminina. “É altura do PAN ter uma mulher como porta-voz”, disse a deputada, que já está a preparar uma moção de estratégia para levar ao Congresso de dias 5 e 6 de Junho.

“Foi uma decisão muito recente, em virtude da não perpetuação de cargos de liderança assumida pelo partido. O PAN nunca teve uma porta-voz e penso que já é altura de ter uma mulher como porta-voz. Sou a militante número 45, estou no partido desde a sua fundação e quero muito uma viragem pela positiva”, disse Inês de Sousa Real ao semanário, mostrando-se disponível para dialogar com críticos internos.

“É natural haver vozes discordantes em qualquer colectivo. Foi um ano complexo, houve membros que preferiram seguir um caminho individual, discordando da nossa visão estratégica. Penso que devemos honrar os fundadores e da minha parte, estarei sempre disponível para o diálogo e não para a divisão. No entanto, apesar de ter vindo da causa animal, não consigo conceber uma estratégia sem uma visão holística da política”, afirmou.

Nesse sentido, e para responder aos que foram anunciando Bebiana Cunha como outra putativa candidata (em representação da região Norte), Sousa Real assegurou ao Expresso que a deputada vai integrar a sua lista para a comissão política nacional do partido. “Estarei na lista com a Bebiana Cunha. Este deve ser um momento de união interna para a entrada num novo ciclo da vida do partido, com respeito pela pluralidade e diversidade de opiniões”, disse.

E mais: se Inês de Sousa Real vier a ser a “líder” do PAN, o lugar de presidente da bancada parlamentar poderá a vir a ser ocupado por Bebiana Cunha. O partido tem apenas três deputados: Inês Sousa Real, Bebiana Cunha e André Silva, que deverá substituído por Nelson Silva.

A deputada deu outros detalhes sobre a lista à direcção do partido, assumido que terá militantes das várias regiões do país e que respeitará o princípio da paridade.

“Em futuros Orçamentos do Estado (OE) é importante ter noção de que o PAN não será o pin na lapela do PS ou outro partido que esteja no Governo. Temos uma agenda política própria, que se distingue de todas as forças políticas”, disse ainda.