Chega já tem candidatos para Sintra e Cascais

Em vez de Diogo Pacheco Amorim, em Cascais, o Chega avança com João Rodrigues dos Santos (irmão do apresentador do Telejornal da RTP1). Em Sintra, o escolhido é Nuno Afonso.

O empresário João Rodrigues dos Santos, irmão do apresentador do Telejornal da RTP1 e autor de romances populares (José Rodrigues dos Santos), vai ser candidato autárquico do Chega em Cascais por troca com o vice-presidente do partido Diogo Pacheco de Amorim.

Segundo fontes locais e nacionais do partido da extrema-direita parlamentar, a decisão de alterar o nome do cabeça de lista cascalense “partiu da própria concelhia”, mas “houve perfeita articulação com a distrital de Lisboa, o novo candidato e Pacheco de Amorim, “que vai ser o n.º1 para a Assembleia Municipal".

Rodrigues dos Santos nasceu em Tete (Moçambique) há 51 anos e retornou com a família para Portugal na década de 1970, viveu também em Macau antes de se estabelecer, ainda adolescente, no concelho de Cascais.

É formado em Relações Internacionais e trabalhou em Bruxelas e em Portugal, junto das instituições europeias, até 2012. Localmente, tem-se dedicado à presidência ou vice-presidência de associações de moradores e de pais e do Grupo Sportivo de Carcavelos.

Para a “corrida” à Câmara Municipal de Sintra, os dirigentes do Chega vão apostar no vice-presidente da força política populista Nuno Afonso, arquitecto de 45 anos e actual coordenador autárquico.

Este militante “n.º 2” do Chega, logo a seguir ao amigo, fundador e presidente, partilha com Ventura as origens na Linha de Sintra e o passado como conselheiro nacional do PSD, aquando da liderança do antigo primeiro-ministro Passos Coelho.

Neste sábado, em Loures, o partido nacionalista vai organizar a primeira de três convenções autárquicas destinadas a formar dirigentes e militantes. Os outros dois eventos, previstos ainda para este mês, vão decorrer em Santarém e em Trás-os-Montes, também de forma presencial e por videoconferência.

As eleições para os cidadãos escolherem a configuração de executivos municipais, assembleias locais e juntas de freguesia têm de ser marcadas pelo Governo para entre 22 de Setembro e 14 de Outubro.

Em Portugal há 308 municípios (278 no continente, 19 nos Açores e 11 na Madeira), e 3092 juntas de freguesia (2.882 no continente, 156 nos Açores e 54 na Madeira).