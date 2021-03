Aliança de esquerda contra Moedas? “Precisamos de ver a evolução das sondagens”

neNão critica directamente Fernando Medina e admite repetir o acordo pós-eleitoral com o PS. Beatriz Gomes Dias foi eleita deputada à Assembleia da República em 2019 e é a candidata do BE à Câmara de Lisboa. Faz um balanço positivo dos últimos quatro anos, mas aponta críticas à segregação social que a ausência de políticas públicas na habitação causou. As rendas acessíveis – que levaram à saída do vereador bloquista eleito – continuarão a ser uma bandeira do partido. “O caso Robles” está sanado, garante.