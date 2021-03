O “mundo está de pernas para o ar”, mas os melhores fotógrafos de natureza ainda trazem esperança

O mundo está mesmo “a ficar de pernas para o ar”, pensou Thomas Vijayan. Foi com esta ideia na cabeça que o canadiano venceu o prémio de fotógrafo de natureza de 2020, com uma imagem de um orangotango na ilha de Bornéu, no Sudeste Asiático.

“Tinha este enquadramento em mente, por isso escolhi primeiro uma árvore que estivesse na água para conseguir ter um bom reflexo do céu e a imagem parecer estar de cabeça para baixo”, explica o fotógrafo canadiano. Depois, fez o que resume grande parte do incrível trabalho dos fotógrafos de vida selvagem: “Subi à árvore e esperei durante horas.”

Os World Nature Photography Awards são prémios independentes organizados por um grupo de profissionais de sustentabilidade, consultores de patrocínios fotográficos e pela equipa por detrás do concurso de design Visual Identity Awards. As candidaturas para 2021 já estão abertas. A submissão de imagens exige o pagamento de uma taxa que, de acordo com o site do concurso, é doada a organizações empenhadas no combate à crise climática.