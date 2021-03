Dentro de uma bolha: a infância privada e padronizada

A infância foi sendo restringida, limitada e padronizada ao longo do tempo pelos adultos que usam como desculpa a segurança da criança. Limitaram-se os lugares onde podem estar e brincar, os trajectos são feitos com o uso do automóvel para que esteja mais segura, já não correm por aí e brincam todos da mesma forma.

A maioria das crianças de todo o mundo vive em cidades. Cidades essas que, devido ao grande crescimento, estão cada vez mais marcadas por fenómenos de sobrepopulação, congestionamento automóvel, aumento constante da poluição, da insalubridade e do risco a que as crianças estão sujeitas.

- Era junto à estrada que brincávamos sobre o olhar atento da nossa avó que, cuidadosamente, raspava as cenouras que iríamos comer ao lanche. Cada brincadeira era sinónimo de uma história sem fim, não havia limite para toda a imaginação que fazíamos espoletar das nossas cabeças, não havia melhor educadora do que a nossa avó, que nos fazia sentir o perigo, mas sem nunca deixar de nos proteger. Furávamos a bolha onde éramos colocados assim que ela desviava o olhar, pelo menos tínhamos essa oportunidade. Hoje em dia, as bolhas são mais difíceis de serem extravasadas.

A rápida urbanização que se sente faz com que a maioria das crianças habite cidades. No entanto, este crescimento não significa que tenham sido criadas condições e oportunidades iguais para todos. Este acontecimento trouxe consigo um enorme conjunto de problemas agregados, como é exemplo o acesso à habitação digna, salubridade, acesso a água potável, mobilidade, acesso à educação, acesso a espaços de lazer, aspectos relacionados com a segurança rodoviária e acesso à protecção por violência social.

- O primeiro dia de aulas, após anos de brincadeira sob a vigia da nossa avó, fez-se acompanhar do direito e da responsabilidade de fazermos o trajecto entre a casa e a escola a pé e sem qualquer auxílio adulto. Os 500 metros entre os dois pontos, vistos até então como uma meta impossível de ser alcançada, tornaram-se num momento de descoberta onde, mais uma vez, a brincadeira não tinha fim. Que bom que era o sentimento de liberdade. E de responsabilidade. E de que éramos capazes. Hoje em dia estes sentimentos não despontam da mesma forma.

Actualmente, nos percursos entre a casa, a escola e os lugares de lazer, as crianças são transportadas como se circulassem dentro de uma bolha por várias “ilhas”, sendo que estas “ilhas” representam o local onde é seguro sair da bolha que as acompanha em todos os trajectos. Este transporte quase em clausura pela cidade faz com que esta, aos seus olhos, se transforme num espaço de ilusão e deslumbramento, ao mesmo tempo que se transforma numa cidade de desidentificação e estranheza devido ao modo como a mesma trata os mais novos, vistos quase como “estrangeiros”. Assim, a cidade mostra-se como um quadro de inclusão e exclusão, causando constrangimentos. Efeitos contraditórios e desiguais da vida urbana na configuração da infância. O modo como se constroem cidades mostra-se bastante restritivo para a criança, visto que lhe restringe a autonomia, limita os espaços, ameaça a segurança, induz formas colonizadas de consumo e torna mais propícias as desigualdades no que diz respeito ao acesso a locais, a bens e a serviços urbanos.

- Todos os espaços eram nossos, assim como o tempo e a imaginação que borbulhava neles. Uma pedra era facilmente transformada num objecto qualquer do quotidiano, um banco transformava-se numa cozinha, uma árvore era um óptimo baloiço. Hoje já não é assim. Os espaços têm todos nomes, pertencem a grupos etários e oferecem uma lista de regras para que possam ser utilizados. Pedem que as crianças brinquem dentro de uma bolha que se vai repetindo de igual para igual. Já não se pode subir um escorrega ao invés de o descer, já não se pode imaginar. Hoje em dia tudo tem uma forma para ser feito.

A infância foi sendo restringida, limitada e padronizada ao longo do tempo pelos adultos que usam como desculpa a segurança da criança. Limitaram-se os lugares onde podem estar e brincar, os trajectos são feitos com o uso do automóvel para que esteja mais segura, já não correm por aí e brincam todos da mesma forma. Entristece-me, nunca me senti tão protegida como quando a minha avó desviava o olhar, enquanto eu furava a bolha e ela me raspava a cenoura do lanche.