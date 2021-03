Ligações ferroviárias nocturnas

Fiquei estupefacto (e indignado) com a anunciada decisão da Espanha, de não retomar as ligações nocturnas, por via férrea, para Madrid e Hendaye. A argumentação espanhola é descabida, penalizadora para Portugal e completamente oposta à que outros países europeus estão a adoptar.

Na realidade, Alemanha, Áustria, França e outros países estão a recuperar a rede de comboios internacionais noturnos (TEN). Porquê esta política contrária de Espanha? Não se entende e espero que a breve trecho sejam retomados os Sud Express e Lusitânia Expresso; mas, para isso, quer o Governo português, quer a CP, quer os autarcas mais directamente interessados (e a opinião pública em geral) têm de ter uma atitude mais firme e interessada.

Manuel Guedes-Vieira, Lisboa

​O comboio e o aeroporto do Montijo

A dicotomia comboio versus avião ganhou acuidade devido ao efeito da covid-19 no tráfego aéreo (e à iminência de fazer o aeroporto no Montijo), assim como à intenção de priorizar o comboio na União Europeia (e nos Estados Unidos também).

Ao pesquisar para um artigo que publiquei a 16/ de Março n’O Setubalense (que se publica desde 1855), o qual pode ler no site do jornal, descobri a gravidade do que se fez ao aeroporto de Lisboa, pensado para a Margem Sul em 1958. Durante sete anos estudou-se cinco locais: Fonte da Telha, Alcochete, Montijo, Porto Alto e Rio Frio. Em 1971, o GNAL-Gabinete do Novo Aeroporto de Lisboa anunciou Rio Frio. Previa-se construir a primeira fase de 1974 a 1980 e movimentar de 20 a 30 milhões de pessoas.

Seguiu-se irracionalidade e irresponsabilidade, ultimamente os truques do Estudo de Impacte Ambiental, da Avaliação Ambiental Estratégica e da alteração da lei para se aterrar no sapal do Montijo, depois de sobrevoar, a baixa altitude, 300 mil pessoas e apreciar uma rica avifauna (convém levar binóculos ao viajar para o Montijo): pior era impossível.

Falta saber o que pagarão os contribuintes pela construção, além dos 600 milhões de euros que a Vinci se propõe gastar no esforço patriótico de nos oferecer um aeroporto internacional com prazo de validade até 2035.

Manuel Henrique Figueira, Palmela

A maçonaria e as mulheres

Como afirmou o secretário-geral da ONU, António Guterres, no dia 8 de Março, uma coisa é clara: a crise da covid-19 tem rosto de mulher. E o que é extremamente triste é ver, poucos dias depois, em espaço televisivo de grande audiência, o grão-mestre de uma associação com rosto de homem - a Maçonaria, associação que não se moderniza no necessário enquadramento civilizacional do papel da mulheres na sociedade (no séc. XV, quando a organização maçónica foi criada ainda estávamos longe das lutas de emancipação da mulheres do séc. XIX com John Stuart Mill) - ter uma postura arrogante, despicienda, descortês, entremeando o seu discurso com interjeições coloquiais frequentes de “ó pá”, porventura utilizadas entre os associados maçons nas reuniões a que preside.

Senhor grão-mestre do Grande Oriente Lusitano, Fernando Lima, com toda a liberdade que a sua associação defende, me dirijo a si publicamente, para o aconselhar a investir na sensibilidade feminina e na luta pela representação igualitária, no sentido de melhorar a sua imagem pública e da associação a que preside.

Helena Oliveira Sá, Coimbra

Eutanásia: e depois...?

É a pergunta que se impõe, depois do Tribunal Constitucional ter chumbado a lei aprovada em Assembleia da República e para o tribunal enviada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. A inconstitucionalidade das palavras impôs-se à humanidade pelo sofrimento individual que decidiu, de modo autónomo, que “viver” assim não é viver e preferiu a morte. Claro que os juízes se apressaram a dizer que “o direito a viver não pode transfigurar-se num dever de viver em quaisquer circunstâncias” (sic), mas o “juridiquês” parece-me mais um modo de.... salvar a alma. Ou mais ainda, o de adiar sine die uma decisão favorável à autonomia de cada um sofredor... falando para os dois lados, numa ambivalência estratégica que atirará para as calendas a resolução do problema.

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto