Turistas britânicos não deverão poder viajar no Verão

Os britânicos poderão não poder viajar para o exterior este Verão, se o Governo de Boris Johnson seguir as recomendações dos seus cientistas. Mike Tildesley, membro do grupo de cientistas que aconselha o executivo a lidar com a pandemia, afirmou este sábado que viagens para o exterior do Reino Unido no Verão são “extremamente improváveis”.

“Penso que as viagens internacionais este Verão vão ser, infelizmente, para o turista normal, extremamente improváveis”, disse o cientista à BBC Radio.

De acordo com o cientista, o Reino Unido estaria a arriscar-se muito se as pessoas começassem a viajar para o exterior, porque poderiam trazer variantes da covid-19 para as ilhas britânicas que poriam em risco o programa de vacinação.

“Estaremos a correr um verdadeiro risco se começarmos a ter muitas pessoas a ir para o exterior em Julho e Agosto, por exemplo, por causa do potencial de trazer mais dessas novas variantes [do vírus] para o país”, explicou Tildesley.

Para o cientista, há um “verdadeiro perigo” de “comprometer a campanha de vacinação ao ter estas novas variantes, para as quais as vacinas não são tão eficazes, que se espalham mais rapidamente”.

Mesmo tendo vacinado já metade dos adultos do país e com uma campanha que segue a bom ritmo (na sexta-feira foram vacinadas mais 660 mil pessoas), as autoridades britânicas estão preocupadas com o novo aumento de infecções em alguns países da Europa, como França, Itália, Espanha e Alemanha.

De acordo com o plano de desconfinamento apresentado por Boris Johnson a 22 de Fevereiro, as limitações de viagens ao estrangeiro poderão começar a ser levantadas a 17 de Maio, mas o Governo só terá que tomar uma decisão sobre o assunto, segundo o calendário estabelecido, a 12 de Abril.

Daí que o ministro dos Transportes, Grant Shapps, tenha referido, citado pela BBC, que “ainda é muito cedo para dizer” se os residentes no Reino Unido vão ou não poder viajar para o exterior a partir de Maio ou pelo menos no Verão.

Na quinta-feira, a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, afirmara, em declarações à BBC Radio que Portugal estava tudo preparado para receber os turistas britânicos: “Esperamos receber os turistas britânicos a partir de 17 de Maio”. Para isso, precisam só de apresentar um certificado de vacinação ou um teste negativo à covid-19.

Quando o primeiro-ministro britânico falou na possibilidade de as restrições a sair do país serem levantadas a 17 de Maio, houve uma corrida às viagens para países como Portugal, Espanha ou Grécia, num aumento de 600%, de acordo com os números avançados pela EasyJet e Jet2.com.

A confirmar-se o condicionamento de circulação dos turistas britânicos será mais uma má notícia para o sector turístico português que no ano passado já sofreu um duro golpe. Em Janeiro de 2020, antes do impacto da pandemia, os turistas britânicos representaram 16% das dormidas de não residentes em Portugal

Em 2019, um ano em que Portugal bateu o recorde de turistas, com mais de 27 milhões, o Reino Unido foi o principal mercado emissor, com mais de 2,1 milhões de hóspedes e mais de 9,3 milhões de dormidas, representando 19,2% das dormidas de não residentes.