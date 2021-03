Chuvas fortes causam inundações na Austrália e atrasam vacinação contra a covid-19

Valores recordes de precipitação devem atrasar a entrega de vacinas no estado de Nova Gales do Sul. Chuva já fez transbordar a barragem de Warragamba, a cerca de 65 quilómetros de Sydney.

A costa leste da Austrália foi atingida este sábado por chuvas fortes que provocaram inundações repentinas e obrigaram à evacuação de várias regiões. Não há registo de feridos, mas as cheias intensas cortaram estradas e electricidade, deixando algumas localidades isoladas no estado de Nova Gales do Sul.

Os constrangimentos podem provocar atrasos na distribuição de vacinas em Sydney e no resto do estado, de acordo com o governo federal. A Austrália mantém, no entanto, o plano de vacinar quase seis milhões de pessoas com a primeira dose da vacina nas próximas semanas, referindo que os atrasos devem durar apenas alguns dias.

A cerca de 65 quilómetros de Sidney, a barragem de Warragamba transbordou pela primeira vez desde 2016, naquela que será a maior inundação desde 1990 na região.

As autoridades já emitiram um alerta para que as populações de Grande Sydney, que fica a jusante da barragem, fiquem em casa. A cidade de Picton, a cerca de 40 quilómetros da barragem, foi mesmo evacuada, tendo até agora sido realizadas nove ordens de evacuação para 15 áreas. Há também registo de um minitornado a oeste de Sydney.

A maior parte da costa do estado da Nova Gales do Sul, que alberga cerca de um terço da população australiana, já registou valores recorde de precipitação para o mês de Março, e a previsão é que as chuvas fortes continuem durante os próximos dias.

Imagens das televisões mostram as águas a submergir casas até ao nível das janelas e pessoas a navegar de barco pelas ruas. As equipas de emergência já receberam cerca de quatro mil pedidos de ajuda, incluindo 500 chamadas de salvamento, um nível que o ministro da Polícia e Serviços de Emergência de Nova Gales do Sul, David Elliot, disse ser “completamente inaceitável”.

“A mensagem é clara: não caminhem ou conduzam pelas águas das cheias, não conduzam se a água estiver a cobrir a estrada”, avisou.

“Odeio dizer isto a todos os cidadãos do estado, mas não vai ser uma semana fácil para nós”, disse em conferência de imprensa o chefe de governo do estado de Nova Gales do Sul, Gladys Berejiklian. “A chuva pode não parar até quinta ou sexta-feira.”

Antes da pandemia, Nova Gales do Sul foi o estado mais afectado nos incêndios que deflagraram na Austrália entre 2019 e 2020, com mais de cinco milhões de hectares ardidos.