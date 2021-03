Como ajustar o horário do seu bebé à mudança de hora na Primavera?

Comece por ajustar as sestas, para que o bebé sinta que à hora de dormir vai para a cama apenas 15 minutos mais cedo. Por exemplo, se a sesta é as 14h no horário de Inverno, coloque o bebé a dormir às 13h45 agora.

A mudança da hora pode ser completamente insignificante para muita gente mas, para nós, mães, muitas vezes torna-se uma verdadeira fonte de stress. Logo agora que tínhamos conseguido acertar com a rotina do bebé, o dia passa a ter mais uma hora e para os mais pequeninos isso faz muita diferença.

O meu conselho?

Se o seu bebé for uma verdadeira cotovia não precisa de ajustar as rotinas dele e assim aproveita para todas as manhãs dormir mais uma horinha. Basta que ajuste a sua rotina, deitando-se uma hora mais cedo no dia anterior.

Para tal, temos algumas dicas que vão facilitar muito o processo.

Comece por ajustar as sestas, para que o bebé sinta que à hora de dormir vai para a cama apenas 15 minutos mais cedo. Por exemplo, se a sesta é as 14h no horário de Inverno, coloque o bebé a dormir às 13h45 agora. O mesmo com as restantes sestas. Posteriormente, comece a antecipar cinco minutos todos os dias até perfazer uma hora. Claro que as horas de alimentação devem fazer parte destes pequenos reajustes, sendo também ligeiramente alteradas.

Se tem crianças que já se deitavam tarde, lembre-se de que é um mito a ideia de que se forem para a cama mais tarde, também dormem até mais tarde! O facto de irem dormir tarde promove os despertares nocturnos e, muitas vezes, a criança acaba por acordar cedo do mesmo modo, mas sem ter descansado devidamente. Se não tem bem noção do que é “tarde” ou “cedo”, pois podem ser conceitos relativos, oriente-se pelo sol… O nascer e o pôr-do-sol são excelentes indicadores para a hora adequada de dormir e acordar, estando assim de acordo com o nosso próprio ritmo circadiano.

E por falar em ritmo circadiano: exponha o seu filho à luz solar, o máximo de tempo possível em que ele está acordado. O sol ajuda a libertar cortisol (a hormona do stress, mas, em estado equilibrado, é também a hormona que nos permite estar activos durante o dia). Quando o sol se põe é também um indicador para o ritmo circadiano emitir o sinal ao corpo de que o dia está a terminar e activar a produção de melatonina (hormona do sono).

O importante é ir implementando estas estratégias com consistência, atempadamente e sem pressão. Caso esteja a ser demasiado complicado, marque uma consulta de sono, de modo a perceber quais os desafios e o que pode ser melhorado.