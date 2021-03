O monumental metrosidero de Sant’Ana: a catedral natural da ilha de São Miguel

Na colecção do jardim do Palácio de Sant’Ana, em Ponta Delgada, destaca-se um metrosidero com um diâmetro de copa de 37 metros. Naquele jardim há também espécies endémicas, como o cedro-do mato.

É um ritual habitual nos matrimónios em Ponta Delgada, nos Açores. Eis que os noivos, saídos da igreja, dirigem-se ao jardim do Palácio de Sant’Ana para as fotos do casamento. Naquele jardim, onde está a presidência do Governo regional, há um local emblemático para os retratos: o colossal metrosidero de 170 anos que acolhe na sua copa o casal recém-casado.