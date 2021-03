As três irmãs que transformaram um passatempo de cozinha saudável numa coisa séria

Tudo começou com um blogue. Em 2014, enquanto aguardava por resposta aos currículos que ia enviando depois de terminar a licenciatura em Ciências Farmacêuticas, Carolina Winzheimer Pinheiro entretinha-se a testar receitas saudáveis e a partilhar o resultado das suas experiências na sua página pessoal. A aventura não tardou a contagiar a família, em especial as suas irmãs, Cristina e Alexandra, que passaram a estar com ela na cozinha e também no projecto myintegralis. Aquilo que começou por ser um passatempo não tardou a assumir-se como um negócio de família. Reformularam a garagem da avó, no centro de Ovar, e criaram uma agência para a partilha e difusão da alimentação vegetariana e saudável.