O mar Negro na costa da Bulgária

A costa do mar Negro é um belo destino de praia, embora não seja muito conhecido, tendo a vantagem de ser menos confuso e os preços mais acessíveis do que noutras estâncias balneares.

Visitei a costa do mar Negro da Bulgária, onde há uma excelente oferta para umas merecidas férias, sobretudo no Verão. Comecei numa das principais portas de entrada desta região, na terceira maior cidade do país, Varna, onde se pode visitar um punhado de atracções: a catedral Theotoko, com as suas cúpulas douradas; o museu arqueológico; o belo Sea Garden junto ao mar; o museu naval, entre outros museus e pontos turísticos. E, claro, as muitas praias de que podemos desfrutar.

A outra porta de entrada nesta costa do mar Negro na Bulgária é Burgas, uma cidade mais pequena, onde podemos admirar os lagos à sua volta que ficam soberbos num pôr do sol, a pequena ilha de St. Anastasia e alguns museus no seu acolhedor centro histórico.

Foto António Ribeiro

Ambas as cidades são servidas por aeroportos e têm tido um aumento de oferta de ligações, muitas delas low-cost, como a Wizzair, Ryanair, easyJet, ou Volotea, tendo voos para várias cidades europeias. Ainda não há voos para Portugal, mas podemos fazer uma escala, ou juntar com outro destino.

Uma das pérolas da Riviera búlgara é Sunny Beach, considerada pelos jovens como a nova Magaluf (Palma de Maiorca) ou a algarvia Albufeira, devido à enorme oferta no âmbito da diversão nocturna. Está acessível de autocarro tanto de Varna (1h45) como de Burgas (1h25). É um destino de eleição para jovens, sobretudo britânicos.

Em contraste com este local de diversão, temos bastante próximo, a cerca de cinco quilómetros, a belíssima cidade-museu de Nessebar, uma cidade antiga, com mais de três mil anos. De carro apenas podem ir moradores, ou serviços, ficando esta pequena “ilha” (apenas uma ligação pela porta principal) preservada o mais possível. Esta bela cidade está recheada de monumentos e tesouros arqueológicos, sendo inclusive património Mundial da UNESCO desde 1983. Destaque para as suas igrejas, tais como a Santa Sofia e do Cristo Pantokrator, entre outras. Aconselho a visita: ver o património, as ruínas, as casas, ir a banhos ou simplesmente apreciar a comida búlgara ou um café ou uma cerveja local.

Mais próxima de Burgas (35km) está Sozopol, também das cidades mais antigas do país, sendo o principal balneário da Bulgária e muito popular para os búlgaros. Além do seu belo centro histórico, destaque para o castelo Ravadinovo, duas pequenas ilhas plantadas no mar Negro e o museu arqueológico. Outras cidades merecem uma visita caso tenham tempo ou estejam de carro: Pomorie ou Primorsko.

A Bulgária foi um destino fora da caixa, que me surpreendeu bastante, com boa comida, cultura e história, preços acessíveis e simpatia dos locais. A moeda na Bulgária é a leva (um euro equivale a aproximadamente duas levas); o fuso horário é de mais duas horas que em Portugal; os transportes são fáceis e baratos. Apesar de não ser muito abundante, já há alguma informação em inglês e indicações no alfabeto latino (o alfabeto na Bulgária é o cirílico) e sobretudo nos locais de interesse turístico fala-se inglês.

Vão descobrir, viagens felizes.

António Ribeiro (texto e fotos)