Sporting entre a covid e os adversários fechados

“Leões” recebem neste sábado o Vitória de Guimarães, com várias ausências, duas delas motivadas por infecção com o novo coronavírus.

Nada tem sido fácil para o Sporting nas últimas semanas. Os “leões” continuam líderes invencíveis e com uma vantagem saudável sobre os rivais (dez pontos para o FC Porto, 11 para o Sp. Braga e 13 para o Benfica), mas os pontos, como disse há uma semana Rúben Amorim, têm sido caros, que é o mesmo que dizer, têm sido bem difíceis de conquistar. Neste sábado, em Alvalade, não será diferente, com o Sporting a receber um Vitória de Guimarães (20h30) que se quer reencontrar com os bons resultados e as boas exibições.

Não fosse a cabeça de Coates frente ao Santa Clara e o pé direito de Tiago Tomás em Tondela, em ambos os casos nos últimos minutos, e a liderança dos “leões” podia ser bem menos segura nesta última jornada antes da pausa para as selecções. Sinal, como reconheceu Rúben Amorim, de que os adversários estão cada vez mais bem preparados para contrariar o Sporting. “As equipas fecham-se, sentimos mais dificuldades do que no início. Preparam-se bem e nós temos de evoluir”, analisou Amorim.

Os “leões” enfrentam este jogo da 24.ª jornada com muitas baixas por diferentes motivos. Nuno Santos (lesionado), Sebastián Coates e João Pereira (castigados), mais Antunes e Matheus Nunes (infectados com covid-19) são ausências certas para Rúben Amorim, que admitiu recorrer a jogadores da equipa B e sub-23 para compor a convocatória. Em sentido contrário, Paulinho já está recuperado da lesão que o afastou da equipa das últimas semanas e estará disponível para defrontar o Vitória e para tentar marcar o seu primeiro golo ao serviço dos “leões”.

Se o Sporting quase só tem ganho no campeonato (apenas quatro empates em 23 jogos) e vai em busca do seu 20.º triunfo, o Vitória apresenta-se em Alvalade depois de ter sofrido duas derrotas consecutivas (Sp. Braga e Gil Vicente) e com apenas um triunfo nas últimas oito jornadas (Boavista).

A formação minhota está a perder a luta pelo quinto lugar (o Paços está seis pontos à frente) e não está muito seguro em relação à concorrência imediata (Santa Clara está a quatro) para um lugar na estreia da Conference League em 2021-22.

João Henriques nunca ganhou ao Sporting em seis jogos, o último dos quais um 0-4 no D. Afonso Henriques durante a primeira volta, mas o técnico dos minhotos vai a Alvalade para contrariar essa estatística e sem pensar que vai defrontar o líder.

“Vamos com onze jogadores cujo objectivo será vencer o jogo. Não é nosso objectivo sermos os primeiros a vencer o Sporting, o nosso objectivo é ganharmos o próximo jogo. Não é nenhum troféu sermos os únicos a vencer o primeiro classificado. O Sporting já teve dificuldades para ultrapassar adversários, e consegue ultrapassar dificuldades mesmo em serviços mínimos. Mas há uma primeira vez para tudo”, assinalou Henriques.