José Sá rende Rui Patrício na convocatória da selecção portuguesa

O guarda-redes português ainda não recuperou da lesão que sofreu no jogo contra o Liverpool.

O guarda-redes José Sá, do Olympiacos, rendeu Rui Patrício, do Wolverhampton, nos convocados de Portugal para os primeiros três jogos do grupo A de apuramento para o Mundial de 2022, anunciou neste sábado a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

De acordo com a nota publicada na sua página oficial, a FPF dá conta de que “Rui Patrício foi dado como inapto pela Unidade de Saúde e Performance da FPF. O jogador não recuperou de forma satisfatória do traumatismo sofrido ao serviço do Wolverhampton e prosseguirá o seu processo de recuperação em Inglaterra”.

A selecção lusa, que se concentra na segunda-feira, estreia-se no Grupo A de apuramento para o Mundial Qatar 2022 em 24 de Março, com a recepção ao Azerbaijão, deslocalizada de Alvalade para Turim, em Itália, por culpa da pandemia da covid-19.

Depois do embate com os azerbaijanos, Portugal cumpre fora os outros dois jogos da primeira jornada tripla, defrontando a Sérvia, em Belgrado, em 27 de Março, e o Luxemburgo, na Cidade do Luxemburgo, três dias depois. Os três jogos começam às 19h45 (em Lisboa).

Para garantir uma oitava participação, e sexta consecutiva, no Mundial, cuja edição de 2022 se realiza entre 21 de Novembro e 18 de Dezembro, Portugal precisa de vencer o agrupamento, sendo que o segundo classificado jogará um “play-off”.

Lista dos 25 convocados:

Guarda-redes: Anthony Lopes (Lyon, Fra), José Sá (Olympiacos, Gre) e Rui Silva (Granada, Esp),

Defesas: Cedric (Arsenal, Ing), João Cancelo (Manchester City, Ing), Domingos Duarte (Granada, Esp), José Fonte (Lille, Fra), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City, Ing), Nuno Mendes (Sporting) e Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund, Ale).

Médios: Danilo Pereira (Paris Saint-Germain, Fra), Palhinha (Sporting), Rúben Neves (Wolverhampton, Ing), Bruno Fernandes (Manchester United, Ing), Renato Sanches (Lille, Fra), João Moutinho (Wolverhampton, Ing) e Sérgio Oliveira (FC Porto).

Avançados: André Silva (Eintracht Frankfurt, Ale), Bernardo Silva (Manchester City, Ing), Diogo Jota (Liverpool, Ing), Cristiano Ronaldo (Juventus, Ita), João Félix (Atlético de Madrid, Esp), Pedro Neto (Wolverhampton, Ing) e Rafa (Benfica).