Futebol a crescer à sombra de um vulcão

Já foram 210, são nesta altura 185 e, quando chegarmos a Junho do próximo ano, o número ficará reduzido a 32. É o número de selecções qualificadas para a fase final do Mundial de 2022 que se realiza entre Novembro e Dezembro no Qatar. A selecção portuguesa é uma das que inicia a caminhada rumo ao Mundial na próxima quarta-feira, em Turim, frente ao Azerbaijão. Poucos dias depois, algures no mar das Caraíbas, também entra em acção Montserrat, que durante muitos anos amargou nos últimos lugares do ranking FIFA, e passou mais de uma década sem ganhar um único jogo. Mas esses tempos já ficaram para trás. O futebol de Montserrat está melhor que nunca.