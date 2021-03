FC Porto vence Portimonense e treinadores quase se agrediram

Foi tudo menos fácil a vitória do FC Porto sobre o Portimonense, neste sábado, no Algarve, por 2-1. Mas no final dos 90 minutos os “azuis e brancos” atingiram os seus objectivos, somando os indispensáveis três pontos que permitem aos campeões nacionais manterem-se na perseguição ao líder da classificação, Sporting. Dois autogolos resolveram o jogo a favor dos visitantes. Mas para além do resultado houve mais a marcar a partida: o comportamento vergonhoso de Paulo Sérgio e Sérgio Conceição, os treinadores das duas equipas, que acabaram expulsos e ofereceram um espectáculo deprimente.

Nada pode justificar o que se passou logo depois do segundo golo portista. No que pareceu ser uma troca de palavras azeda e que nenhum dos dois protagonistas gostou, Paulo Sérgio e Sérgio Conceição cresceram um para o outro e só não chegaram à agressão porque houve quem os tivesse segurado e afastado. Tudo perante as câmaras e durante um bom par de minutos, com a confusão a prolongar-se até no túnel de acesso aos balneários.

O resultado foi a expulsão de ambos e mais um episódio de péssima publicidade ao desporto em geral e ao futebol em particular. Tanto mais censurável quanto se trata de dois treinadores experientes e que esqueceram por completo o papel de exemplo que devem desempenhar.

Quanto ao jogo, foi um FC Porto consciente das dificuldades que iria encontrar em Portimão e do risco que seria deixar pontos no Algarve aquele que subiu ao relvado. E, por isso, apesar do desgaste que a sucessão de jogos tem provocado aos seus principais jogadores, os “dragões” não fizeram poupanças e repetiram o mesmo “onze” pela terceira vez.

O domínio inicial foi do FC Porto mas sem criar ocasiões de golo. A situação piorou um pouco mais quando Pepe teve que pedir a substituição por lesão, sinal de que os muitos jogos nos últimos tempos deixam mazelas.

E foi um FC Porto dominador mas “sem rasgo”, algo pesado nos movimentos, o que viu o relógio ir caminhando até ao intervalo. Já o Portimonense tinha a lição bem estudada. Primeiro aguentar e construir um muro à frente da sua baliza para, mais tarde, aproveitando o desgaste e o nervosismo “azuis e brancos”, tentar a sua sorte.

Positivo/Negativo Positivo Sérgio Oliveira Mais uma vez um dos melhores do FC Porto e de novo autor de um livre impecável que rendeu um golo e uma vitória importante. Negativo Treinadores Dois dos treinadores mais experientes do campeonato nacional comportaram-se de forma vergonhosa, dando um exemplo daquilo que não deve acontecer no desporto. Paulo Sérgio e Sérgio Conceição foram expulsos e só não se agrediram porque houve quem os tivesse afastado. As emoções do futebol não são isto e, pelo menos no caso do treinador portista, têm sido frequentes os comportamentos censuráveis.

Foi preciso uma arrancada de Corona, pelo flanco direito, para criar um desequilíbrio na área algarvia. Sérgio Oliveira falhou o desvio a pouco metros da linha de baliza, mas a bola ressaltou no médio portista, ganhou um efeito caprichoso e acabou por atrapalhar Lucas na tentativa de corte. Resultado: autogolo e o FC Porto em vantagem ao intervalo, embora antes do descanso o brasileiro Beto tenha desperdiçado uma boa ocasião para empatar, quase sozinho frente a Marchesín.

No segundo tempo o Portimonense surgiu um pouco mais ousado e Beto voltou a dispor de uma boa ocasião, tendo desperdiçado de forma incrível novo lance de perigo, frente ao guarda-redes portista e, alguns minutos depois, Beto surgiu de novo isolado na frente de Marchesín mas voltou a atrapalhar-se. Só que, desta vez, Fali Candé estava ao lado do seu colega e concluiu o lance, empatando o marcador.

O Portimonense, contudo, nem teve tempo para saborear a igualdade. Um livre soberbo de Sérgio Oliveira, que levou a bola ao poste direito da baliza de Samuel e às costas do guarda-redes, fê-la entrar na baliza, dando de novo a vantagem no marcador aos “dragões”.

Logo depois tudo descambou junto aos bancos. Durante alguns minutos imperaram os insultos e ainda houve alguns empurrões também entre jogadores. Serenados os ânimos, regressou o futebol, mas nunca mais os guarda-redes voltaram a ser colocados à prova. O FC Porto optou por gerir o cansaço e o resultado e o Portimonense mostrou-se incapaz e voltar a importunar Marchesín.