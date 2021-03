A fabulosa história dos Fandango contada pelos Siricaia

Se glosasse o Génesis bíblico, esta história podia resumir-se assim: E viveram Fandango e Floripes, que geraram Manel, Zé e Clementina; e casou Manel com Rosa e geraram Aníbal, Chico e Sara; e casou Clementina com Edmundo e geraram Maria e Quim; e casou Aníbal com Beatriz e geraram Benjamim; e casou Maria com Sebastião e geraram Eva; e casou Quim com Ana; e todos viveram, enquanto Zé, Chico e Sara seguiam seus caminhos. E viveu Fandango todos esses dias, até que morreu (e chegou ao fim o disco).