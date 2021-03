Vagabundagem de fino quilate

Ben Chasny (Six Organs of Admittance) e Donovan Quinn (Sixgreen Leopards) encontraram-se numa casa em São Francisco para retomar um diálogo iniciado há sete anos.

Antes de Marc Bolan ter recorrido ao diminutivo, os T. Rex eram Tyranossaurus Rex e a sua fórmula era, aparentemente, simples. Guitarras acústicas (sobretudo, que as eléctricas apareciam também aqui e ali), congas a servir de base rítmica e uma voz com tremolo “élfico” e a desdobrar-se em harmonias psicadélico-celestiais. A fórmula, continuemos, era aparentemente simples. Transformava-se uma imagem banal do quotidiano em cenário de fantasia e o Chateau in Virginia Waters deixava de ser residência campestre inglesa para ganhar aura de algo deliciosamente fora deste mundo. Pegava-se num par de acordes de Chuck Berry, deixava-se a electricidade em fundo, qual memória de qualquer coisa que se pressentia, mas que assomava mais como sugestão que presença de corpo inteiro, e “One inch rock” tornava-se celebração caseira, tão inspirada quanto informal, do espírito rock’n’roll.