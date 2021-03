Como plástico barato se pode transformar em tecido sustentável

Um tecido de polietileno recém-desenvolvido com uma pegada ambiental baixa foi agora apresentado na revista científica Nature Sustainability. O polietileno é um dos plásticos mais usados, é reciclável e barato. Neste artigo, uma equipa internacional de cientistas mostra que transformou polietileno em fibras e fios, que foram usados na confecção de tecidos que conseguem absorver a humidade mais depressa do que outros têxteis de algodão, nylon ou poliéster.

O polietileno (PE) tem surgido como um polímero promissor para têxteis usados em roupa, mas havia algumas dúvidas quanto às suas propriedades. “Toda a gente dizia que o polietileno poderia manter [a pessoa mais] fresca, mas que poderia não absorver água e suor, porque resiste à água e, por causa disso, não serviria como tecido”, conta Svetlana Boriskina, investigadora do Instituto de Tecnologia do Massachusetts (MIT), nos Estados Unidos, que liderou este trabalho, num comunicado da sua instituição.

Mesmo assim, a equipa de Svetlana Boriskina experimentou fabricar fibras para tecido a partir de polietileno. Para isso, transformou polietileno em pó em fibras através de equipamentos da indústria têxtil. Nesse processo (nomeadamente com a extrusão), viu-se assim que o material se oxidava ligeiramente, o que acabou por tornar o polietileno tenuemente hidrófilo e capaz de atrair a molécula de água para a sua superfície. A equipa desenvolveu ainda um processo para juntar várias fibras de polietileno e fazer um fio para têxteis. Também aqui se conseguiu que a água fosse absorvida.

Através da modelação das propriedades das fibras, a equipa conseguiu melhorar a capacidade de absorção. Tendo em conta esse conhecimento, produziu-se fio de polietileno com fibras com uma certa dimensão e dispostas de uma determinada forma e, depois, usou-se esse fio na confecção de tecido.

Ao comparar-se esse tecido com outros de algodão, nylon e poliéster, viu-se que o tecido de polietileno absorvia e evaporava água mais depressa do que outros têxteis. Também se verificou que o polietileno perdia alguma capacidade de atrair água depois de ter ficado sujeito a muita humidade, mas se ficasse exposto a luz ultravioleta (por exemplo) poderia voltar a ganhar alguma capacidade de novo.

Ao longo da investigação, também se conseguiu incorporar cor nos tecidos de polietileno, o que a equipa diz que pode ser “desafiante, devido à resistência do material à ligação com outras moléculas”, refere-se no comunicado.

Houve ainda a preocupação de que todo este processo fosse amigo do ambiente. Afinal, a indústria do vestuário é uma das mais poluentes, ao consumir uma grande quantidade de água, ao gerar milhões de toneladas de lixo e ao contribuir para entre 5 e 10% das emissões com efeito de estufa por ano, de acordo com um resumo sobre o trabalho. A manutenção dos têxteis pode ainda consumir mais energia e água do que na fase da sua produção.

Resistentes a manchas

Como podem então estes tecidos de polietileno contribuir para a redução da pegada ecológica dos têxteis? “Os tecidos de polietileno oferecem uma redução da pegada ecológica durante o seu uso, porque são resistentes a manchas e secam de forma mais rápida, o que reduz a energia e o detergente durante a lavagem e a secagem”, explica ao PÚBLICO Svetlana Boriskina, acrescentando que a pegada ecológica ainda será menor se se usar como matéria-prima polietileno reciclado ou bioderivado.

A equipa espera que estes tecidos possam incentivar à reciclagem de sacos de plásticos (onde o polietileno é usado) ou outros produtos. Além disso, referem que o processo de coloração que usa terá uma pegada ecológica relativamente baixa.

Quanto ao preço, como a matéria-prima do polietileno é mais barata do que o poliéster, o algodão e o nylon, espera-se que os tecidos de polietileno também tenham um custo mais baixo do que os restantes.

Foto Tecidos agora desenvolvidos e os seus possíveis usos Svetlana Boriskina

Apesar de o grupo já ter apresentado um conceito para se usar fibras de polietileno para arrefecimento em 2015, agora mostram pela primeira vez na Nature Sustainability os tecidos de polietileno que desenvolveram e testaram. “Desde então trabalhámos muito para conseguir ter um novo material que não só é fresco como também dá conforto e absorve a humidade”, nota Svetlana Boriskina. “Provamos que são uma nova solução sustentável para a indústria têxtil.” Esta tecnologia desenvolvida no seu laboratório já é chamada “têxteis e fibras sustentáveis SmartPE” e uma equipa de estudantes do MIT está a tentar vendê-la com o nome SVETEX.

Svetlana Boriskina e a sua equipa estão agora já a investigar como poderão usar estes tecidos de polietileno em vestuário de atletas, militares ou até em fatos espaciais de última geração. Como o polietileno é algo já disponível para venda, a cientista espera que o método que desenvolveram passe a ser utilizado em larga escala.