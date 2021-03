Facebook, WhatsApp e Instagram estão com falhas no acesso

As redes sociais Facebook, WhatsApp e Instagram (todas pertencentes ao mesmo grupo) estão na tarde desta sexta-feira com falhas nos serviços em Portugal. Os problemas no acesso às aplicações começaram a notar-se por volta das 17h15, impedindo, por isso, a interacção entre utilizadores.

Segundo o site Downdetector, que analisa várias fontes de informação – incluindo publicações em redes sociais –, por volta das 17h42 desta sexta-feira tinham sido registadas cerca de 3464 notificações de falhas no Instagram, 359 no Facebook e 4719 no WhatsApp.

Já o Facebook Messenger continua a funcionar na aplicação móvel, mas não na versão para browsers. Até às 17h45, o Downdetector registava 228 notificações de falhas daquela aplicação.