Facebook está a construir uma versão do Instagram para menores de 13 anos

O Facebook está a ponderar lançar uma versão da rede social Instagram para crianças menores de 13 anos. A ideia parte da necessidade: no contexto pandémico, as crianças estão à procura de maneiras de manter contacto com os amigos, e de descobrir novos interesses. Segundo avançou o BuzzFeed News, o Facebook anunciou a decisão de criar um Instagram para crianças navegarem “com segurança”. Neste momento, a empresa não permite a criação de conta na plataforma a menores de idade.

Um porta-voz do Facebook disse ao The Guardian que a empresa estava a explorar uma versão do Instagram controlada pelos pais, semelhante à aplicação Messenger Kids, desenhada para crianças entre os seis e os 12 anos. “Cada vez mais as crianças estão a perguntar aos pais se podem aderir a aplicações que os ajudem a manter o contacto com os amigos. No momento não há muitas opções para os pais, então estamos a trabalhar na construção de produtos adicionais que sejam adequados para crianças e geridos pelos pais”, disse.

Numa publicação no blog do Instagram, no início desta semana, a empresa observou que embora seja exigida a maioridade para as pessoas se inscreverem na aplicação, nada as impedia de mentir sobre a idade no momento de registo. No entanto, não foi referida a criação de um novo serviço, mas antes a utilização de um algoritmo para determinar as idades reais das pessoas, em comparação com as idades referidas na inscrição.

Além disso, a empresa anunciou ainda o lançamento de novos recursos de segurança: para evitar que adultos, por exemplo, enviem mensagens a menores de 18 anos que não os seguem; avisos de segurança para adolescentes quando recebem mensagens de um adulto que envia uma grande quantidade de pedidos de amizade ou mensagens para menores de 18 anos; e uma dificuldade acrescida para os adultos encontrarem e seguirem adolescentes através do motor de pesquisa do Instagram. Os adolescentes serão, ainda, incentivados a colocarem os perfis como privados no momento do registo.