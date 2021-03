Pandemia piorou a saúde oral dos portugueses — e há casos graves que podem ficar por detectar

Os dentistas portugueses estão a ver mais cáries, infecções e fracturas e há receios que casos de cancro oral estejam a passar por debaixo do radar. Desta vez, não é o medo da broca que afasta as pessoas do dentista: são as dificuldades financeiras, a redução do número de consultas e o receio de ficar infectado.

A pandemia e o confinamento levaram ao agravamento de problemas de saúde oral. Os dentistas estão a tratar mais urgências — e a arrancar mais dentes — desde o começo da crise de saúde pública, com cáries, infecções, dentes para desvitalizar e fracturas a tornarem-se problemas mais comuns no consultório dos profissionais. O medo da covid-19, as dificuldades financeiras e a redução do número de consultas atrasam a procura de ajuda profissional.

Mais grave, porém, é o facto de os primeiros sintomas de cancro oral ficarem por detectar. Ou que casos ignorados de periodontite (inflamação das gengivas) possam originar complicações em infectados com covid-19.

Os alertas são feitos por Miguel Pavão, bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas (OMD) em Portugal. “Não tenho qualquer dúvida de que existem casos de cancro oral que estão a passar debaixo do radar porque as pessoas vão menos ao dentista”, partilha o bastonário, que fala com o PÚBLICO a propósito do Dia Mundial da Saúde Oral, que se celebra este sábado, dia 20 de Março.

“Uma grande parte dos cancros da cavidade oral acaba por ser detectada em consultas de rotina. As pessoas, geralmente assintomáticas, não percebem logo. É o médico dentista que tende a detectar o primeiro sinal de lesão”, continua Miguel Pavão.

Segundo dados preliminares da OMD relativos aos primeiros meses de 2021, grande parte dos dentistas sentiu uma diminuição no número de consultas. De entre os profissionais com clínica própria, perto de 52% está a realizar até menos cinco consultas por dia. A informação baseia-se em inquéritos enviados aos médicos dentistas entre 19 de Janeiro e 10 Março de 2021.

Miguel Pavão classifica os dados como “preocupantes”. “Não se pode ignorar a saúde oral. Um doente com periodontite tem 3,5 probabilidade de ter complicações com a covid-19 e precisar de ser internado”, sublinha o bastonário.

O número surge nas conclusões de um estudo de Janeiro publicado na revista académica Journal of Clinical Periodontology, que sugere que as complicações da covid-19 são causadas por uma reacção inflamatória grave que partilha alguns sinais comuns com a periodontite.

“Está relacionado com o facto de estes problemas levarem à libertação de mediadores pró-inflamatórios. É um dos motivos pelos quais a obesidade também é um grande factor de risco para a covid-19”, explica Pavão. Se não for tratada, a inflamação provocada pela doença periodontal pode alastrar-se a todo o corpo.

Mais medo, menos consultas e problemas financeiros

O que leva as pessoas a evitar o dentista? De acordo com inquéritos da OMD aos profissionais da área, 56,4% nota que há uma maior falta de disponibilidade financeira dos pacientes.

O acesso aos cheques-dentista (guias do SNS que ajudam a cobrir despesas de medicina dentária) registou quebras significativas no último ano. Segundo o Portal de Transparência do SNS, em 2020, foram emitidos menos 99.160 cheques (uma diminuição de 24% face ao ano anterior) e apenas 44% foram utilizados. Já o Projecto de Intervenção Precoce do Cancro Oral (PIPCO) registou uma quebra de 40% na taxa de utilização.

“A saúde oral em Portugal ficou sempre fora do SNS”, queixa-se Miguel Pavão, que estima que são precisos pelo menos 250 médicos dentistas para garantir a presença destes especialistas em todos os centros de saúde do país. Atingir esse número era uma das metas previstas no Plano de Promoção da Saúde Oral para 2020. “Actualmente, o número ronda os 160. E a pandemia não ajudou”, avança o bastonário.

Além disso, a maioria das consultas demora, pelo menos, mais 15 a 30 minutos devido a protocolos de desinfecção para prevenir o contágio da covid-19, o que pode limitar o número de consultas disponíveis por dia.

Por fim, há o medo. “Apesar do risco de transmissão no dentista ser baixo, há pessoas com medo de nos visitar porque é um sítio em que estão expostas e onde têm mesmo de tirar a máscara”, justifica Joana Matos Alves, média dentista generalista na zona do Seixal, Aroeira e Charneca.

No arranque do segundo confinamento, a profissional viu vários pacientes a meio dos tratamentos a desmarcarem consultas. “Em Janeiro, quando os números em Portugal eram os piores da Europa, tinha muitos pacientes a falarem do medo de serem infectados”, partilha.

A dentista está entre quem detectou um “cenário assustador” com mais casos de cáries avançadas, fracturas e dentes por desvitalizar desde o começo da pandemia. “Acredito que há consultas de rotina que ficam por fazer porque deixam de ser vistas como uma prioridade. E sem estas consultas, cáries silenciosas, que não doem, continuam a evoluir e as pessoas só percebem quando o dente parte”, avisa a profissional.

Stress , doces e falta de rotina não ajudam

Um dos grandes problemas foi a mudança de hábitos. “A saúde oral sofreu da mesma forma que o exercício físico e a alimentação saudável”, compara Miguel Pavão. “Quando as pessoas vivem confinadas e em situação de stress acabam por sofrer uma mudança de hábitos que, em muitos casos, passa por uma alimentação menos cuidada, com mais doces.”

Público debate saúde oral ao Vivo No Dia Mundial da Saúde Oral, que se celebra este sábado, dia 20 de Março, o PÚBLICO preparou um debate sobre o presente e o futuro da saúde oral em Portugal no contexto da pandemia e do pós-pandemia. As sessões começam às 10h30. O objectivo do programa Saúde Oral – Avaliar a pandemia, projectar o futuro é perceber o papel das políticas de saúde oral na promoção da saúde pública e o lugar na saúde oral no contexto do Plano de Recuperação e Resiliência. A abertura do evento conta com a participação da directora-geral da Saúde, Graça Freitas, o bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, Miguel Pavão, e o Presidente da Federação Dentária Internacional, Gerhard Seeberger. Seguem-se dois painéis em que profissionais da área falam dos problemas do sector e possíveis soluções. O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, encerra a manhã. O programa pode ser consultado na íntegra em publico.pt/aovivo

Com os meses, a tendência tem-se invertido. Um estudo da analista de mercado alimentar FMCG Gurus nota que 73% dos europeus está a esforçar-se para ter uma alimentação mais cuidada devido à covid-19. Mas isso não previne por completo os problemas de dentes causados pela covid-19. O ambiente de stress e fadiga pandémica tem levado a um aumento de casos de bruxismo (apertar ou ranger de dentes) em todo o mundo, o que além de poder prejudicar a qualidade do sono, pode gerar dores de cabeça e provocar fracturas nos dentes.

“Fala-se pouco do impacto da ansiedade na saúde oral e ainda menos no impacto físico destes problemas”, desabafa o bastonário da OMD. “Acima de tudo, a pandemia mostrou-nos que a saúde pública é inestimável. Não vale de nada ter grandes estádios ou aeroportos, sem garantir a saúde pública. E isso passa pela saúde oral.”

11h, 19 de Março:Foram actualizados alguns dos dados preliminares enviados ao PÚBLICO pela OMD.