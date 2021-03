Forças de segurança vão ter oficial de direitos humanos para controlar discriminação

Plano de Prevenção de Manifestações de Discriminação nas Forças e Serviços de Segurança, criado pela Inspecção-Geral da Administração Interna, apresentado esta sexta-feira. Recrutamento de polícias terá avaliação com critérios que despistem candidatos com traços que colidem com defesa de direitos humanos.

Todas as forças de segurança — Guarda Nacional Republicana (GNR), Polícia de Segurança Pública (PSP) e Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) — vão ter um oficial de Direitos Humanos que irá acompanhar na sua entidade a monitorização do Plano de Prevenção de Manifestações de Discriminação nas Forças e Serviços de Segurança, criado pela Inspecção-Geral da Administração Interna (IGAI) e apresentado esta sexta-feira pelo Ministro da Administração Interna (MAI).

O objectivo é que este oficial tenha funções distintas de cada uma das forças de Segurança e faça a ponte com a IGAI, a polícia das polícias criada para monotorização dos direitos humanos nas polícias. Este oficial responderá a um dos objectivos do plano que é “implementar medidas que visam a detecção” e “acompanhamento de situações em que haja manifestação, por parte de elementos das forças de serviço e segurança no exercício de funções, de primeiros sinais de atitudes ou comportamentos” que se distanciam da “defesa dos direitos humanos”.

Além disso, o plano inclui a definição de critérios de avaliação na selecção de candidatos que “despistem atitudes, comportamentos, traços ou características de personalidade” que colidam com a defesa dos direitos humanos. Pretende-se ainda que estes critérios sejam aplicados nas fases de formação e de exercício da função. O plano refere que serão chumbados candidatos com baixos graus de empatia, tenham uma postura radical e intolerante, portadora de níveis de agressividade desregrados, que não toleram a frustração, que sejam impulsivos e descontrolados — “porque dificilmente aceitarão o “respeito pela legalidade e de todos por igual, com compreensão pela situação do outro como se do próprio se tratasse, recorrendo à força na estrita medida do necessário e sempre ponderando os interesses e bens afectados”, justificam.

A forma como vai identificar essas características “são questões para as quais tem de se buscar resposta”, nomeadamente entre quem faz os testes psicológicos e de avaliação, refere o documento.

Uma das medidas será o recrutamento activo de uma maior diversidade de candidatos, nomeadamente em relação ao género e origem étnico-racial, em locais e contextos privilegiados para esse efeito. Aliás, a IGAI quer cada uma das forças de segurança estabeleça antes da abertura de concursos uma “definição prévia da meta a atingir nesse recrutamento em termos da taxa de feminização”.

Na apresentação do plano, a juíza desembargadora Anabela Cabral Fernandes à frente da IGAI, que teve a iniciativa de criar este plano anunciado no ano passado, afirmou um “combate sem tréguas” a todas as formas de discriminação por parte dos agentes das forças de segurança, que devem ser o garante da paz social, sublinhou.

Tal como já tinha anunciado, também vai existir uma maior monitorização e controlo das intervenções de agentes das forças de segurança nas redes sociais.

A IGAI não reconhece que este plano é uma resposta aos vários relatórios do Conselho da Europa que apontam a frequência de violência policial contra cidadãos, sobretudo afrodescendentes e imigrantes, em Portugal. No seu último relatório de Novembro, o Comité Anti-Tortura do Conselho da Europa (CPT na sigla inglesa), colocou a ênfase na questão dos maus tratos infligidos pelas forças de segurança e afirmou que “não foi feito o suficiente para reconhecer e atacar o real e persistente problema dos maus tratos pelas forças de segurança que existe em Portugal.” Esta é, aliás, uma preocupação que vem sido referida nos relatórios anteriores.